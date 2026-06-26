Ως «Αγώνα Υπερηφάνειας» έχουν χαρακτηρίσει το παιχνίδι Ιράν – Αίγυπτος που θα διεξαχθεί σήμερα στο Σηάτλ (6 το πρωί ώρα Ελλάδος) οι τοπικοί διοργανωτές, επειδή συμπίπτει πριν από το Σαββατοκύριακο του Pride στην πόλη, το οποίο γιορτάζει τη διαφορετικότητα και την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Σε όλη την πόλη έχουν προγραμματιστεί παραστάσεις drag και πάρτι προβολής του αγώνα, ενώ σημαίες με το ουράνιο τόξο -σύμβολο της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, της διαφορετικότητας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης- θα κυματίζουν μέσα στο στάδιο.

Παρά τις διαμαρτυρίες από το Ιράν και την Αίγυπτο, χώρες στις οποίες η ομοφυλοφιλία είναι παράνομη, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Και οι δύο ομάδες δηλώνουν ότι είναι απόλυτα προσηλωμένες στο ποδόσφαιρο, με τους δύο προπονητές να αποφεύγουν τις ερωτήσεις σχετικά με το gay pride στις συνεντεύξεις τύπου πριν από τον αγώνα.

Ο προπονητής του Ιράν, Αμίρ Γκαλενοέι, δήλωσε ότι δεν θα αναφερθεί σε «πράγματα που δεν υπάρχουν», καθώς η ομάδα του προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Αίγυπτο στον «Αγώνα Υπερηφάνειας» στο Σιάτλ.

«Είμαστε εδώ για να παίξουμε ποδόσφαιρο, όχι για άλλα πράγματα», δήλωσε ο Γκαλενοέι. «Όσον αφορά πράγματα που απαγορεύονται στη θρησκεία μας και δεν υπάρχουν, δεν θέλουμε να μιλάμε γι’ αυτά. Μιλάμε μόνο για τον αγώνα, το ποδόσφαιρο και την ομορφιά του παιχνιδιού».

Στην απέναντι πλευρά, οι αξιωματούχοι της οργανωτικής επιτροπής του Σιάτλ επέμεναν ότι η χρονική στιγμή του Αγώνα Υπερηφάνειας δεν σχεδιάστηκε για να προκαλέσει.

Το Σαββατοκύριακο Υπερηφάνειας είχε προγραμματιστεί πριν η κλήρωση φέρει αντιμέτωπες την Αίγυπτο και το Ιράν, δήλωσαν στο BBC, προσθέτοντας ότι η απάντηση στην αμηχανία είναι η περιέργεια και όχι η υποχώρηση.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι», δήλωσε στο BBC η Χέντα ΜακΛέντον, από την οργανωτική επιτροπή του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Σιάτλ, μετά την ενημέρωση τύπου για την «Ημέρα του Αγώνα Υπερηφάνειας» της πόλης.

«Μπορεί να μην είναι ο τρόπος που θέλετε να ζείτε ή ο τρόπος που είναι τα πράγματα στη χώρα σας, αλλά αυτό είναι κάτι που μας κάνει μοναδικούς και θέλουμε να το ζήσετε και να είστε περίεργοι».

Να σημειωθεί, πάντως, ότι οι διοργανωτές είχαν λάβει την απόφαση για τον Αγώνα Υπερηφάνειας, πριν γίνει η κλήρωση του Μουντιάλ και προκύψει να παίξει τη συγκεκριμένη μέρα το ζευγάρι Ιράν – Αίγυπτος.