Σε δεύτερη αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της αμερικανίδας ακροδεξιάς podcaster Κάντας Όουενς προχώρησαν ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και η σύζυγός του, Μπριζίτ.

Η νέα νομική κίνηση εκδηλώθηκε δύο εβδομάδες μετά την απόφαση αμερικανικού δικαστηρίου που περιόρισε το πεδίο της αρχικής τους προσφυγής. Την εξέλιξη έκανε γνωστή η ίδια η Όουενς μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X, ενώ εκπρόσωπος του προεδρικού γραφείου στο Παρίσι επιβεβαίωσε την κατάθεση του νέου δικογράφου.

Η «χυδαία» Κούκλα-Μπριζίτ και η στοχευμένη γελοιοποίηση

Στο επίκεντρο της νέας αγωγής βρίσκεται η χρήση μιας κούκλας που απεικονίζει την πρώτη κυρία της Γαλλίας, την οποία το προεδρικό ζεύγος χαρακτηρίζει ρητά ως «χυδαία». Βάσει των αποσπασμάτων του δικαστικού εγγράφου που δημοσιοποίησε η Όουενς, οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η ίδια αξιοποίησε τη συγκεκριμένη κούκλα ως αντικείμενο με αποκλειστικό σκοπό να διαπομπεύσει και να γελοιοποιήσει την εξωτερική εμφάνιση της Μπριζίτ Μακρόν.

Η αγωγή περιγράφει την κούκλα ως «μια γκροτέσκα, εξωγήινη φιγούρα» που θυμίζει τον ομώνυμο χαρακτήρα της ταινίας «E.T.». Η κούκλα «γελοιοποιεί το σώμα της κας Μακρόν», προσθέτοντας ότι η χρήση της κούκλας από την Όουενς επιβεβαιώνει «ότι η εκστρατεία της εναντίον της κας Μακρόν καθοδηγείται από εμπάθεια απέναντι στην υποτιθέμενη ταυτότητα φύλου, το φύλο και τη σεξουαλικότητα».

Το ιστορικό της διαμάχης και η εκστρατεία ψευδών ισχυρισμών

Η δικαστική διαμάχη είχε ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2025, όταν οι Μακρόν κατέθεσαν την πρώτη τους αγωγή σε δικαστήριο του Ντέλαγουερ κατά της σχολιάστριας και δύο επιχειρήσεων που συνδέονται με εκείνη.

Το ζεύγος έκανε λόγο για μια ενορχηστρωμένη «εκστρατεία παγκόσμιου εξευτελισμού» βασισμένη σε κατασκευασμένους ισχυρισμούς, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβανόταν και η ανυπόστατη θεωρία συνωμοσίας ότι η Μπριζίτ Μακρόν είχε γεννηθεί άνδρας.

Η αντίδραση της Κάντας Όουενς

Ο Guardian επικοινώνησε με την Όουενς για σχολιασμό. Στο X, η ίδια έγραψε μεταξύ άλλων: «Οι Μακρόν πράγματι κατέθεσαν ένα ΝΕΟ σύνολο αξιώσεων εναντίον μου. 88 συνολικά, και αυτή τη φορά θέλουν δικαιοσύνη για την Κούκλα-Μπριζίτ μου.

Όσοι από εσάς είστε θαυμαστές της εκπομπής, γνωρίζετε ότι η Κούκλα-Μπριζίτ δεν επεδίωξε ποτέ τα φώτα της δημοσιότητας. Το να χαρακτηρίζεται “γκροτέσκα” από το γαλλικό ζευγάρι είναι τουλάχιστον οδυνηρό.

Η Κούκλα-Μπριζίτ δεν θα προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις επί του παρόντος».

Το podcast «Becoming Brigitte» και τα οικονομικά κίνητρα

Η αγωγή αναφέρει ότι, από τότε που κατατέθηκε η προσφυγή στο Ντέλαγουερ, η Όουενς «επέμεινε απερίφραστα στη στάση της», δημοσιεύοντας περαιτέρω «εξωφρενικά, δυσφημιστικά και παρατραβηγμένα μυθεύματα» μέσα από τη σειρά podcast οκτώ επεισοδίων με τίτλο «Becoming Brigitte» – μαζί με συνοδευτικές αναρτήσεις στο X.

Το δικόγραφο υποστηρίζει επίσης ότι η Όουενς –η οποία διαθέτει εκατομμύρια ακολούθους στο podcast και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης– έχει οικονομικό κίνητρο να συνεχίζει να διακινεί τους ψευδείς ισχυρισμούς. «Συνέχισε να χρησιμοποιεί το podcast της για να επεκτείνει τα ψέματά της για τους Μακρόν, να πουλάει εμπορεύματα που διακωμωδούν τους Μακρόν και να συγκεντρώνει δωρεές βασισμένη στο “ρεπορτάζ” της για το ζεύγος Μακρόν».

Το ζήτημα της δικαιοδοσίας και τα επόμενα νομικά βήματα

Τον περασμένο μήνα, ο δικαστής στο Ντέλαγουερ αποφάνθηκε ότι το δικαστήριο δε διέθετε τη δικαιοδοσία να εκδικάσει την υπόθεση εναντίον της Όουενς ως φυσικού προσώπου, δεδομένου ότι η ίδια έχει ως τόπο κατοικίας το Τενεσί. Παρ’ όλα αυτά, η δικαστική απόφαση επέτρεψε τη συνέχιση της διαδικασίας κατά των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων που συνδέονται με τις δραστηριότητές της.

Από την πλευρά της γαλλικής προεδρίας, οι αρμόδιοι παρέπεμψαν για αναλυτικότερες λεπτομέρειες στον προσωπικό νομικό εκπρόσωπο του ζεύγους στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος προς το παρόν δεν έχει ανταποκριθεί σε αιτήματα για δημόσιο σχολιασμό.

«Η κα Όουενς ήταν ανένδοτη ότι αυτή η υπόθεση ανήκει στο Τενεσί επειδή εκεί ζει», δήλωσε εκπρόσωπος της νομικής ομάδας των Μακρόν. «Με αυτή την κατάθεση, της δίνουμε ακριβώς αυτό που επανειλημμένα απαιτούσε».