Αρνητικό παρουσιάζεται το Ιράν στο ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) σχετικά με τις επιθεωρήσεις των πυρηνικών του εγκαταστάσεων. Όπως αποκαλύπτει εμπιστευτική έκθεση του ΟΗΕ που περιήλθε σε γνώση διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων, η Τεχεράνη διαμήνυσε στον οργανισμό πως η τρέχουσα επισφαλής κατάσταση δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή τέτοιων ελέγχων.

Το ρήγμα στις σχέσεις των δύο πλευρών έχει βαθύνει αισθητά από πέρυσι, με αφορμή την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον ιρανικών πυρηνικών υποδομών. Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία έχει πρακτικά «παγώσει» τις επιθεωρήσεις, επιτρέποντας στους κλιμάκια του ΟΗΕ μόνο μία μεμονωμένη επίσκεψη στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ.

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, προτείνει στην τελευταία του έκθεση μια προσέγγιση σταδιακών βημάτων, εκτιμώντας πως κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να οικοδομηθεί ξανά η απαραίτητη εμπιστοσύνη, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ευρύτερη και πιο ολοκληρωμένη συμφωνία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γκρόσι ζητεί την έναρξη τεχνικών διαβουλεύσεων για τους μελλοντικούς ελέγχους, καλώντας παράλληλα το Ιράν να υποβάλει αναλυτική αναφορά για την κατάσταση των υποδομών που δεν αποτέλεσαν στόχο των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Παράλληλα, ο επικεφαλής του οργανισμού δεν κρύβει την αυξανόμενη ανησυχία του για την απουσία ενημέρωσης γύρω από τις σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στο Ισφαχάν. Πρόκειται για μια υποδομή την οποία η Τεχεράνη είχε μεν δηλώσει στον οργανισμό από πέρυσι, χωρίς ωστόσο να έχει επιτρέψει την επιθεώρησή της μέχρι σήμερα.

Σημαντικό ρόλο στη σκληρή στάση της Τεχεράνης φέρεται να παίζει και η επικήρυξη, ύψους έως 20 εκατομμυρίων δολαρίων, που ανακοίνωσε πρόσφατα η Ουάσιγκτον για την παροχή πληροφοριών γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Όπως ανακοινώθηκε χαρακτηριστικά από ιρανικής πλευράς, δικαιολογώντας την άρνηση συνεργασίας, ουδείς μπορεί να ζητάει επιθεωρήσεις όσο το πυρηνικό πρόγραμμα και το προσωπικό του είναι εκτεθειμένα σε «φόνους, σαμποτάζ και επιθέσεις».