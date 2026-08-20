Ένας «μυστικός» θαλάσσιος διάδρομος, μέσα από τον οποίο διακινούνται καθημερινά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, έχει διαμορφωθεί στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα και επικίνδυνα γεωπολιτικά σημεία διόδου καυσίμων (chokepoints) στον παγκόσμιο χάρτη.

Όπως αποκαλύπτει ο ιστότοπος Axios, η ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της ομαλής ροής του «μαύρου χρυσού» έχει οδηγήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους στη δημιουργία μίας μυστικής θαλάσσιας διαδρομής, προκειμένου τα δεξαμενόπλοια να παρακάμπτουν τις απειλές και τις απόπειρες κατάσχεσης από τις ιρανικές δυνάμεις. Τα πλοία που διέρχονται την μυστική θαλάσσια δίοδο μεταφέρουν περίπου 10 εκατ. βαρέλια πετρέλαιο ανά 24ωρο, ποσότητα που αντιστοιχεί κατά προσέγγιση στις μισές εξαγωγές που γίνονταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και ο αποκλεισμός στα Στενά.

Στενά του Ορμούζ: Η «αρτηρία» της παγκόσμιας οικονομίας

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν τη σημαντικότερη θαλάσσια οδό μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο, καθώς από το στενό αυτό πέρασμα μεταξύ του Περσικού Κόλπου και του Κόλπου του Ομάν διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης αργού πετρελαίου.

Η παραμικρή διαταραχή στη διακίνηση των φορτίων εγκυμονεί τον κίνδυνο να εκτοξεύσει τις διεθνείς τιμές των καυσίμων και να προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στην παγκόσμια οικονομία.

Το «αόρατο» δίκτυο και η αμερικανική ομπρέλα προστασίας

Για την αντιμετώπιση των αυξημένων εντάσεων και των περιστατικών παρενόχλησης εμπορικών πλοίων από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, έχει τεθεί σε εφαρμογή ένας συνδυασμός τακτικών που περιλαμβάνει:

Τακτικές απόκρυψης & ελιγμών: Πολλά δεξαμενόπλοια προσαρμόζουν τις διαδρομές τους, πλέοντας σε συγκεκριμένους «ασφαλείς» διαδρόμους εντός των χωρικών υδάτων συμμμαχικών κρατών της περιοχής.

Ηλεκτρονική επιτήρηση & συνοδείες: Αμερικανικά πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με διεθνείς ναυτικές δυνάμεις, παρέχουν συνεχή επιτήρηση μέσω ραντάρ, drones και αεροπορικών περιπολιών, προσφέροντας «ομπρέλα» προστασίας στα διερχόμενα δεξαμενόπλοια.

Ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο: Τα πλοία λαμβάνουν οδηγίες για τις ακριβείς συντεταγμένες και τους χρόνους διέλευσης, αποφεύγοντας τις επικίνδυνες ζώνες, όπου το Ιράν διατηρεί αυξημένη παρουσία.