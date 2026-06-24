Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στη Disneyland της Καλιφόρνια, όταν ένα 13χρονο αγόρι σώθηκε κυριολεκτικά από θαύμα μετά από πτώση σε τσουλήθρα, από ύψος 15 μέτρων. Το παιδί, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, βγήκε από κινούμενο βαγόνι δημοφιλούς παιχνιδιού και κατέληξε στα νερά τεχνητού «καταρράκτη».

Το σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε από το κινητό τηλέφωνο αυτόπτη μάρτυρα. Στο βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή που ο ανήλικος γλιστρά και πέφτει στην τσουλήθρα, την ώρα που το βαγόνι συνεχίζει κανονικά την προγραμματισμένη διαδρομή του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αγόρι έπεσε στο νερό «σαν πάνινη κούκλα», προκαλώντας, όπως ήταν φυσικό, πανικό στους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση της Disneyland, υπάλληλος του θεματικού πάρκου αντέδρασε αστραπιαία, πατώντας το κουμπί έκτακτης ανάγκης για να διακόψει τη λειτουργία του παιχνιδιού.

Δείτε το τρομακτικό περιστατικό:

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως σωστικά συνεργεία, τα οποία ανέσυραν το παιδί από το νερό. Ο 13χρονος διακομίστηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, όπου προς ανακούφιση όλων διαπιστώθηκε ότι δεν έφερε σοβαρά τραύματα.

Το περιστατικό τέθηκε αμέσως υπό το μικροσκόπιο της Υπηρεσίας Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας της Καλιφόρνια (Cal/OSHA), η οποία είναι ο αρμόδιος φορέας για την αδειοδότηση και τον έλεγχο των παιχνιδιών στα λούνα παρκ της Πολιτείας.

«Μετά από ενδελεχή έρευνα, δεν διαπιστώθηκε κανένα τεχνικό πρόβλημα ή δυσλειτουργία στην εγκατάσταση του παιχνιδιού», δήλωσε η Κάθριν Γουζόρεκ, Εκπρόσωπος Τύπου της Cal/OSHA.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων ελέγχων και την επιβεβαίωση ότι πληρούνται στο έπακρο οι προδιαγραφές ασφαλείας για το κοινό, οι υπεύθυνοι της Disneyland ανακοίνωσαν ότι το παιχνίδι τέθηκε ξανά σε κανονική λειτουργία από την Τρίτη, 23 Ιουνίου.