Σε επικίνδυνα μονοπάτια με απειλές για απευθείας στρατιωτική αντιπαράθεση εισέρχονται οι σχέσεις ΝΑΤΟ και Ρωσίας, καθώς η Μόσχα έστειλε επιστολή προς τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, καταγγέλλοντας προκλητικές ασκήσεις προσομοίωσης «απομόνωσης» του ρωσικού θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Στην επιστολή της, η ρωσική πλευρά προειδοποιεί ανοιχτά ότι είναι έτοιμη να πολεμήσει χρησιμοποιώντας ολόκληρο το οπλοστάσιό της, συμπεριλαμβανομένων άρα και των πυρηνικών όπλων.

Από την πλευρά του, το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε τη λήψη του εγγράφου και απάντησε σε αυστηρό τόνο, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί επιθετικών σχεδίων και καταδικάζοντας την «ανεύθυνη πυρηνική ρητορική» της Ρωσίας.

Κλιμάκωση των υβριδικών επιθέσεων και η ρωσική επιστολή

Τους τελευταίους μήνες, οι ειδήσεις γύρω από τις αποδεδειγμένες και μη προκλήσεις της Ρωσίας απέναντι στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ διαδέχονται η μία την άλλη με ρυθμό πρωτοφανή από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Αναφορές για άγνωστης προέλευσης drones πάνω από στρατιωτικές υποδομές και αεροδρόμια χωρών της Συμμαχίας, υποτιθέμενες δολιοφθορές σε δίκτυα κοινής ωφέλειας, καθώς και επιδρομές σε σιδηροδρομικές γραμμές τρένων με προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση των ηγεσιών της ΕΕ και του Ατλαντικού Συμφώνου, που κάνουν λόγο για απαράδεκτες ενέργειες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ρωσία, μέσω της πρεσβείας της στο Βέλγιο, έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς το ΝΑΤΟ, καταγγέλλοντας την «τυχοδιωκτική και ανεύθυνη» γραμμή της Συμμαχίας.

Η Μόσχα εστιάζει τις αιτιάσεις της στη διεξαγωγή μεγάλων στρατιωτικών ασκήσεων κοντά στα δυτικά της σύνορα, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, αποσκοπούν στην προσομοίωση της «απομόνωσης» του ρωσικού θύλακα του Καλίνινγκραντ, που βρίσκεται εγκλωβισμένος ανάμεσα στη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Βαλτική Θάλασσα.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι τέτοιες πρωτοβουλίες αυξάνουν σημαντικά τους κινδύνους μιας άμεσης ένοπλης σύγκρουσης, για την οποία η Ρωσική Ομοσπονδία δηλώνει έτοιμη να χρησιμοποιήσει «ολόκληρο το οπλοστάσιο που διαθέτει», συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών της κεφαλών.

Η σκληρή απάντηση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας

Η εκπρόσωπος Τύπου του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, επιβεβαίωσε τη λήψη του εγγράφου από τη Ρωσία, αποκαλύπτοντας ότι η Συμμαχία έχει ήδη αποστείλει την επίσημη απάντησή της.

Ξεκαθαρίζοντας τον χαρακτήρα των συμμαχικών δραστηριοτήτων, η εκπρόσωπος τόνισε:

«Επιβεβαιώνω ότι η Ρωσία έστειλε ένα άτυπο έγγραφο στο ΝΑΤΟ και ότι αποστείλαμε απάντηση, επισημαίνοντας ότι είμαστε μια αμυντική Συμμαχία και ότι καμία από τις δραστηριότητες ή τις ασκήσεις μας δεν συνιστά κίνδυνο για οποιοδήποτε τμήμα της ρωσικής επικράτειας».

Παράλληλα, η κ. Χαρτ καταδίκασε απερίφραστα την τακτική του Κρεμλίνου:

«Καταδικάζουμε σθεναρά την απειλή χρήσης βίας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ανεύθυνης πυρηνικής ρητορικής. Καλούμε τη Ρωσία να τερματίσει τον απρόκλητο πόλεμό της στην Ουκρανία. Η χρήση υβριδικών τακτικών από τη Ρωσία αποτελεί ένδειξη απελπισίας. Όμως δεν θα αποθαρρυνθούμε από την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία. Διαθέτουμε ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό του συμμαχικού εδάφους και παραμένουμε ισχυροί, έτοιμοι και ικανοί να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή».

Η στρατηγική σημασία του Καλίνινγκραντ

Στην επιστολή διαμαρτυρίας της, η ρωσική πρεσβεία στο Βέλγιο εκφράζει την «βαθύτατη ανησυχία» της Μόσχας για τις δηλώσεις και τις ενέργειες των ηγεσιών του ΝΑΤΟ γύρω από την περιοχή του Καλίνινγκραντ, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Η ρωσική διπλωματία κάνει λόγο για πρωτοφανή αύξηση της στρατιωτικής δραστηριότητας του δυτικού μπλοκ κοντά στα ρωσικά σύνορα, κατηγορώντας το ΝΑΤΟ ότι, υπό το πρόσχημα της αντιμετώπισης της υποτιθέμενης «ρωσικής απειλής», δοκιμάζει στην πράξη σενάρια επιθετικών επιχειρήσεων.

Η αντιπαράθεση γύρω από το Καλίνινγκραντ αναδεικνύεται σε ένα από τα πλέον επικίνδυνα σημεία τριβής μεταξύ Δύσης και Ανατολής, με τη Συμμαχία να διαμηνύει ότι η αποτρεπτική της ισχύς παραμένει αδιάσπαστη απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα αμφισβήτησης της κυριαρχίας των κρατών-μελών της.