Ένας 13χρονος μαχαίρωσε και τραυμάτισε μια εκπαιδευτικό και έναν άλλον μαθητή ηλικίας 12 ετών, σήμερα στη Μπιστρίτα της Ρουμανίας, αφού προηγουμένως ανάρτησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης την πρόθεσή του να επιτεθεί στο σχολείο του.

Τα σχολεία της Ευρώπης βιώνουν μια σειρά επιθέσεων φέτος (Πολωνία, Γαλλία, Σουηδία) και οι Αρχές σε ορισμένες περιπτώσεις επιρρίπτουν την ευθύνη στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και στη διαδικτυακή υποκουλτούρα που εξυμνεί τους φόνους.

«Γύρω στις 8.40, ενημερώθηκε η αστυνομία ότι ένας μαθητής της εβδόμης σε σχολείο της Μπιστρίτα επιτέθηκε σε μια καθηγήτρια και σε έναν άλλον μαθητή, με μαχαίρι» ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

🇷🇴 In Romania, a 13-year-old seventh-grade student armed with a knife attacked a 28-year-old mathematics teacher and a 12-year-old classmate. Both victims were hospitalized in stable, conscious condition. The attack was at Ștefan cel Mare Middle School No. 6 in Bistrița. The school guard and a sports teacher restrained the boy until police arrived. He is in custody. Authorities noted preliminary signs of radicalization and hate-driven motives. Watch the video of the attack on Telegram channel: https://t.co/UYxdCMIxlr — Visegrád 24 (@visegrad24) October 19, 2026

Δικαστική πηγή ανέφερε στο πρακτορείο Reuters ότι ο 13χρονος θεωρείται ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά λόγω της ηλικίας του, δεν θα δικαστεί. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το αγόρι είχε αναρτήσει μηνύματα στο TikTok, προτρέποντας σε βίαιες πράξεις, όμως οι Εισαγγελείς θα πρέπει να ερευνήσουν τον υπολογιστή και το κινητό του πριν καταλήξουν σε συμπεράσματα.

🇷🇴 #Romania: A seventh-grade student wearing a helmet and balaclava stabbed a teacher and injured another student at Ștefan cel Mare Middle School in Bistrița. Before the attack, he posted on TikTok that he had been planning it for eight months, writing, “This is it, lads! See you in Valhalla”. He also posed with a knife and made the 👌 hand sign, which has become associated with violent and white supremacist groups. The attack comes amid a growing wave of similar cases involving teenagers in Poland, South Africa and elsewhere, linked to online communities glorifying school attacks and mass shootings. — POPULAR FRONT (@PopularFront_) October 19, 2026

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από το TikTok για το θέμα αυτό.

Πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το αγόρι είχε κάνει αναρτήσεις παρουσιάζοντας τις προθέσεις του, λίγο πριν από την επίθεση. Σε μια φωτογραφία εικονίζεται ένα αγόρι που φωτογραφίζεται στον καθρέφτη μιας τουαλέτας, κρατώντας ένα μαχαίρι και φορώντας ένα κράνος με κάμερα. Κάτω από μια άλλη φωτογραφία, που δείχνει το χέρι του, ένα μήνυμα στα αγγλικά γράφει «αυτό ήταν παιδιά, προετοιμαζόμουν για αυτό επί 8 μήνες, θα τα πούμε στη Βαλχάλα» (σ.σ. στη σκανδιναβική μυθολογία, το παλάτι του θεού Οντίν όπου πηγαίνουν οι νεκροί ήρωες).

Το περιεχόμενο των αναρτήσεων είναι παρόμοιο με εκείνες που έκανε ο δράστης μιας άλλης επίθεσης σε σχολείο της ανατολικής Πολωνίας αυτόν τον μήνα.