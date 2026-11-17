Τι συμβαίνει στην πράξη; Η Comcast χρησιμοποιεί πράγματι οπτικές ίνες. Στις περισσότερες περιοχές, όμως, η ίνα σταματά στη γειτονιά. Από εκεί και πέρα, το ίντερνετ φτάνει στα σπίτια με χάλκινο καλώδιο. Η διαφορά μπορεί να φανεί όταν ο χρήστης θέλει να ανεβάσει ένα μεγάλο βίντεο: με χάλκινο καλώδιο το ανέβασμα είναι συνήθως πιο αργό από το κατέβασμα, ενώ με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι οι δύο ταχύτητες μπορούν να είναι ίδιες.

Η Comcast εξηγούσε στις διαφημίσεις της τι καλώδιο χρησιμοποιεί. Τον Ιούνιο, όμως, ο αμερικανικός φορέας που ελέγχει τις διαφημίσεις έκρινε ότι η εξήγηση δεν ήταν αρκετά εμφανής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο πελάτης έπρεπε να κατέβει χαμηλότερα στη σελίδα για να τη βρει.

Με την αγωγή που κατέθεσε στις 13 Νοεμβρίου στην Καλιφόρνια, η AT&T ζητά να σταματήσει η Comcast να χρησιμοποιεί την επίμαχη φράση όταν η οπτική ίνα δεν φτάνει μέχρι το σπίτι.