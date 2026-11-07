O Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, συναντήθηκε στο Στρατηγείο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς με τον Διοικητή Αεροπορικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, Στρατηγό Adrian L. Spain, ο οποίος συνοδευόταν από μέλη της αντιπροσωπείας του.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων περιφερειακής ασφάλειας και άμυνας, ενώ συζητήθηκαν δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Η συνάντηση, επιβεβαίωσε τις άριστες σχέσεις και την πολυεπίπεδη στρατηγική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δυο χωρών.

Όπω εκτιμούν στρατιωτικές πηγές, η συγκεκριμένη επαφή επισφράγισε το εξαιρετικό κλίμα εμπιστοσύνης που έχει οικοδομηθεί τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στα δύο επιτελεία. Οι συζητήσεις ανέδειξαν την κοινή βούληση για συνέχιση μιας πολυεπίπεδης στρατηγικής συνεργασίας, επιβεβαιώνοντας τον σταθεροποιητικό ρόλο που επιδιώκουν να διατηρούν οι ένοπλες δυνάμεις των δύο κρατών στο περιφερειακό γίγνεσθαι.