Πίσω από τον εφιαλτικό απολογισμό των τουλάχιστον 69 νεκρών και των εκατοντάδων τραυματιών από τη σφοδρή σύγκρουση των τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ούρντα του Τολέδο, στην Ισπανία, ξεδιπλώνεται ένα «οδυνηρό ψηφιδωτό» από ανθρώπινες ιστορίες.

Τις τελευταίες ώρες, οικογένειες που έχουν βυθιστεί στην απελπισία, ταξιδεύουν από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, ψάχνοντας ίχνη των αγαπημένων τους ανθρώπων, που ήταν στα τρένα. Τα Αστυνομικά Τμήματα γεμίζουν με δείγματα DNA από τον τόπο της τραγωδίας και η αναμονή για ένα ίχνος ζωής ανάμεσα στα συντρίμμια των συρμών Iryo και Renfe AVE γίνεται πλέον βασανιστική και σχεδόν απέλπιδα, καθώς ο χρόνος λειτουργεί ως εχθρός.

Πίσω από την τραγωδία, υπάρχουν ιστορίες ανθρώπων που συγκλονίζουν, καθώς το ταξίδι με το τρένο απέβη πιθανότατα μοιραίο για την ζωή τους.

Πήγαινε στον γάμο της κόρης της

Η 70χρονη Άνα Αβιλές από τη Μαδρίτη επιβιβάστηκε στις 8:00 το πρωί στο βαγόνι 7 του τρένου AVE (θέση 18Β), γεμάτη προσμονή. Προορισμός της ήταν η Σεβίλλη, όπου αυτό το Σάββατο επρόκειτο να παντρευτεί η κόρη της με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Φρανσίσκο Χιμένες.

Η σύγκρουση των τρένων διέκοψε απότομα τη διαδρομή. Έκτοτε, -όπως γράφει η εφημερίδα EL ESPAÑOL– η οικογένεια δεν έχει κανένα νέο της: αναζήτησαν πληροφορίες σε κέντρα διαλογής, νοσοκομεία και κλειστά γυμναστήρια χωρίς αποτέλεσμα, απευθύνοντας έκκληση σε όποιον γνωρίζει το παραμικρό να επικοινωνήσει μαζί τους.

Ο νεαρός πολιτοφύλακας που επέστρεφε στην πατρίδα του

Στο βαγόνι 8 (θέση 108C) του Renfe AVE 2080 ταξίδευε ο Χουάν Χοσέ Γκαρσία Παλάσιος, 27 ετών. Υπηρετώντας στη Μαδρίτη, στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο νεαρός ένστολος της Guardia Civil επέστρεφε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ουτρέρα της Σεβίλλης, για να περάσει λίγες ημέρες ανάπαυλας μετά τη βάρδιά του.

Οι γονείς του παραμένουν στο τμήμα της Πολιτοφυλακής, περιμένοντας με κομμένη την ανάσα οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση για την τύχη του γιου τους.

Ο 22χρονος μηχανικός των τρένων που πήγαινε στους γονείς του

Τραγική ειρωνεία συνοδεύει την ιστορία του Ντέιβιντ Ρέινα Ρεγκέρα. Μόλις 22 ετών, μηχανικός τρένων της ίδιας της Renfe με έδρα τη Μαδρίτη, ταξίδευε στο βαγόνι 8 με τελικό προορισμό τη Μάλαγα για να δει τους δικούς του.

Οι γονείς του έσπευσαν άμεσα στην Ούρντα αναζητώντας στοιχεία. Η οικογένειά του, σε μια προσπάθεια ταυτοποίησης, έδωσε στη δημοσιότητα τα χαρακτηριστικά του (ύψος 1,85 μ., μαύρα μαλλιά, σκουλαρίκι στο αριστερό αυτί), καθώς παραμένει στη λίστα των αγνοουμένων.

Πήγαν να πιούν καφέ και σώθηκαν

Στο βαγόνι 7 βρισκόταν και η 69χρονη Καναδή συνταξιούχος Σαρόνα Φρόιντμαν, μαζί με τον σύζυγο και τον γιο της. Οι δύο άνδρες στάθηκαν τυχεροί μέσα στην απόλυτη φρίκη, καθώς τη στιγμή της πρόσκρουσης είχαν πάει στο βαγόνι της καφετέριας. Επιβίωσαν και νοσηλεύονται.

Η Σαρόνα, ωστόσο, αγνοείται, με την ανιψιά της να καταγγέλλει την αδυναμία επικοινωνίας με τα υπερφορτωμένα νοσοκομεία.

Εντοπίστηκε το κινητό, αγνοείται ο ίδιος

Στο ίδιο βαγόνι ταξίδευε για τη Σεβίλλη ο Ρομπέρτο Αλφόνσο Ντελγκάδο Αντράντε μαζί με τη συνάδελφό του αρχιτέκτονα Πατρίσια Φερνάντεζ. Η κόρη του, Κονστάντζα, κατήγγειλε πλήρες χάος στην πληροφόρηση στον σταθμό Ατότσα: ενώ το κινητό του τηλέφωνο εντοπίστηκε στα συντρίμμια, καμία επίσημη απάντηση δεν υπάρχει για την κατάστασή του, αναγκάζοντας την οικογένεια να δώσει δείγμα DNA στις αστυνομικές Αρχές.

Μόλις εννέα μήνες μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στο Αντάμουζ, η Ισπανία ξαναζεί έναν εφιάλτη. Στο κλειστό γυμναστήριο της Ούρντα, που μετατράπηκε σε προσωρινό χώρο περίθαλψης για πάνω από 400 επιζώντες και συγγενείς, οι μαρτυρίες όσων βγήκαν ζωντανοί, μιλούν για σκηνές απόλυτης καταστροφής, την ώρα που δεκάδες οικογένειες παραμένουν εγκλωβισμένες στην πιο σκληρή δοκιμασία: την αβεβαιότητα.