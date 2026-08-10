Οπλισμένος άνδρας συνελήφθη, αφού άνοιξε πυρ σε γραφείο των τοπικών Αρχών στα περίχωρα της πρωτεύουσας Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης σήμερα, σύμφωνα με αξιωματούχους, λίγες μόλις ημέρες μετά το φονικό από έφηβο που άνοιξε πυρ σε σχολείο στην ίδια επαρχία, το οποίο αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τον έλεγχο των όπλων.

Ο διοικητής της επαρχιακής αστυνομίας Υποστράτηγος Ντεζραπί Κονγκντί δήλωσε ότι ο ύποπτος ένοπλος, πρώην βουλευτής, άνοιξε πυρ εναντίον ενός υψηλόβαθμου επαρχιακού αξιωματούχου και του οδηγού του. Και πρόσθεσε ότι ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη.

“Υπάρχουν δύο τραυματίες, οι οποίοι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο για νοσηλεία”, διευκρίνισε ο Ντεζραπί σε δηλώσεις του στο Reuters. Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 20 τραυματίστηκαν, όταν ένα 14χρονο αγόρι σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του και στη συνέχεια κι άλλους ανθρώπους στο σχολείο του, στην επαρχία Νονθαμπούρι την Παρασκευή, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του, στη φονικότερη ένοπλη επίθεση κατά πλήθους, σε σχεδόν τέσσερα χρόνια στην Ταϊλάνδη.

Οι μαθητές επέστρεψαν σήμερα στα σχολεία τους στη χώρα, ορισμένοι περνώντας από ανιχνευτές μετάλλων κι άλλους ελέγχους, καθώς ο Πρωθυπουργός, Ανουτίν Σαρνιβιρακούλ, επανέλαβε την πρόθεσή του να ενισχυθεί ο έλεγχος των όπλων μετά το φονικό σε σχολείο την Παρασκευή.