Εκτεταμένες επιχειρήσεις εκκένωσης βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ταϊβάν, καθώς οι σφοδρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι που προηγούνται του τυφώνα Μπάβι ανάγκασαν περισσότερους από 14.000 ανθρώπους στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νησιού να εγκαταλείψουν προληπτικά τα σπίτια τους.

Η επέλαση του φαινομένου έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές και την καθημερινότητα των πολιτών.

Όπως έγινε γνωστό, ακυρώθηκαν για το Σάββατο (11/7) όλες οι πτήσεις εσωτερικού, καθώς και 917 διεθνείς πτήσεις. Η κεντρική σιδηροδρομική γραμμή που ενώνει τον βορρά με τον νότο της χώρας θα συνεχίσει να λειτουργεί, αλλά με περιορισμένη συχνότητα δρομολογίων.

Σχεδόν σε ολόκληρη την επικράτεια της Ταϊβάν, τα σχολεία, τα εμπορικά καταστήματα και οι επιχειρήσεις θα παραμείνουν κλειστά.

Παρά τις προειδοποιήσεις, ορισμένοι κάτοικοι στην πρωτεύουσα, Ταϊπέι, επέλεξαν να αγνοήσουν τα έντονα φαινόμενα. «Δεν είναι κάτι σοβαρό… Λίγο πιο δυνατός αέρας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 68χρονος Γε Μάο-χσιουνγκ, ο οποίος εθεάθη να βγάζει βόλτα τον σκύλο του μέσα στη θύελλα.

Αναφορικά με την πορεία του, ο τυφώνας Μπάβι έχει ήδη περάσει από τα νησιά Σακισίμα της Ιαπωνίας, ένα απομονωμένο σύμπλεγμα που υπάγεται στη νομαρχία της Οκινάουα και πλέον προσεγγίζει τις βορειοανατολικές ακτές της Ταϊβάν. Στη συνέχεια, αναμένεται να κινηθεί προς την ηπειρωτική Κίνα, όπου βάσει των μετεωρολογικών προγνώσεων θα πλήξει την Κυριακή την πόλη Γουεντζόου, μια μητρόπολη 10 εκατομμυρίων κατοίκων.