Συναγερμός σήμανε σήμερα στη δυτική Σικελία, όταν ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε τις περιοχές της Μαρσάλας και του Πετροζίνο, αφήνοντας πίσω του τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές.

Το φαινόμενο φέρεται να σχηματίστηκε πάνω από τη Μεσόγειο, κοντά στο λιμάνι της Μαρσάλας, με τη μορφή δύο ισχυρών υδροστρόβιλων, προτού κινηθεί προς την ακτή και προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην ξηρά.

Η νέα κακοκαιρία πλήττει την Ιταλία μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που προηγήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση σε περιοχές που βρίσκονται αντιμέτωπες με ακραίες συνθήκες.

Σοβαρές ζημιές σε σπίτια, οχήματα και υποδομές

Η δύναμη των ανέμων ήταν τέτοια, ώστε ξηλώθηκαν στέγες κατοικιών, καταστράφηκαν αγροτικές αποθήκες και ξεριζώθηκαν μεγάλα, αιωνόβια δέντρα.

Παράλληλα, αυτοκίνητα αναποδογύρισαν σε δρόμους και χώρους στάθμευσης, ενώ κολώνες φωτισμού κατέρρευσαν, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους κατοίκους.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στο οδικό δίκτυο που συνδέει τη Μαρσάλα με το Πετροζίνο, καθώς πολλά σημεία καλύφθηκαν από συντρίμμια και υλικά που παρασύρθηκαν από τους θυελλώδεις ανέμους.

Τραυματισμοί και κινητοποίηση των αρχών

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά όταν το όχημά τους αναποδογύρισε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και κατέληξε σε χαράδρα.

Τραυματισμοί αναφέρθηκαν επίσης σε μαθητές σχολείου, το οποίο επλήγη από τη θύελλα ενώ τα μαθήματα βρίσκονταν σε εξέλιξη, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων.

Οι τοπικές αρχές, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία της Ιταλίας, έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Οι κάτοικοι καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων, τα οποία απομακρύνουν τα συντρίμμια από τους δρόμους και πραγματοποιούν ελέγχους για την ασφάλεια και τη στατικότητα των κτιρίων.

Η κατάσταση στις πληγείσες περιοχές παραμένει κρίσιμη, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών και την παροχή βοήθειας στους κατοίκους.