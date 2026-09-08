Στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον δύο τουρκικές τράπεζες, με την επιβολή νέων αμερικανικών κυρώσεων να επαναφέρει στο προσκήνιο τις ευαίσθητες οικονομικές σχέσεις της Άγκυρας με την Τεχεράνη.

Η αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε κυρώσεις στην Golden Global Yatirim Bankasi, κατηγορώντας την ότι διευκόλυνε συναλλαγές που συνδέονται με το Ιράν και τη Δύναμη Κουντς των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, η τράπεζα χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με ιρανικά έσοδα από πετρέλαιο. Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα χρήματα διοχετεύονταν μέσω διεθνών χρηματοπιστωτικών διαύλων και μπορούσαν στη συνέχεια να μετατραπούν σε μετρητά ή χρυσό.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς το όνομα της Τουρκίας έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο αμερικανικών ενεργειών για την παράκαμψη των κυρώσεων κατά του Ιράν.

Το προηγούμενο της Halkbank

Η Halkbank, η τουρκική κρατική τράπεζα, είχε βρεθεί για χρόνια στο επίκεντρο μιας μεγάλης δικαστικής διαμάχης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αμερικανικές αρχές είχαν κατηγορήσει την τράπεζα ότι συμμετείχε σε μηχανισμό που επέτρεπε στο Ιράν να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις, κάνοντας λόγο για διακίνηση περίπου 20 δισ. δολαρίων σε ιρανικά έσοδα, μεταξύ άλλων από πωλήσεις πετρελαίου.

Η υπόθεση της Halkbank αποτέλεσε για χρόνια σημαντικό σημείο τριβής μεταξύ Ουάσινγκτον και Άγκυρας. Το 2026, ωστόσο, η δικαστική διαμάχη οδηγήθηκε σε συμφωνία με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και η ποινική υπόθεση έκλεισε.

Η νέα υπόθεση της Golden Global είναι διαφορετική, ωστόσο επαναφέρει το ίδιο ευρύτερο ζήτημα: τον ρόλο του τουρκικού χρηματοπιστωτικού συστήματος στις συναλλαγές που συνδέονται με το Ιράν.

Νέο μήνυμα προς τις τράπεζες

Η Ουάσινγκτον επιχειρεί να καταστήσει σαφές ότι οι κυρώσεις δεν αφορούν μόνο ιρανικές εταιρείες και φυσικά πρόσωπα.

Στο στόχαστρο μπαίνουν πλέον και ξένοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, διευκολύνουν τη μεταφορά χρημάτων και την πρόσβαση του Ιράν στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Για την Τουρκία, η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη. Η χώρα διατηρεί στενούς οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν, ενώ παράλληλα παραμένει στρατηγικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και μέλος του ΝΑΤΟ.

Η επιβολή κυρώσεων στην Golden Global δείχνει ότι η Ουάσινγκτον είναι αποφασισμένη να αυξήσει την πίεση στα δίκτυα που θεωρεί ότι βοηθούν την Τεχεράνη να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις.

Και το ερώτημα που επιστρέφει πλέον στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις είναι εάν η νέα αυτή υπόθεση θα αποτελέσει ένα ακόμη σημείο τριβής μεταξύ των δύο συμμάχων.