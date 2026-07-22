Σε περαιτέρω κλιμάκωση της πολεμικής ρητορικής του απέναντι στην Τεχεράνη προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως ανέφερε, οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ θα επιφέρει άμεση και καταστροφική απάντηση από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημόσια παρέμβασή του διαμήνυσε ότι η διοίκησή του δεν πρόκειται να ανεχθεί χτυπήματα σε διερχόμενα σκάφη, ανεξάρτητα από το είδος του οπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί, είτε πρόκειται για πυραύλους, ρουκέτες ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Παράλληλα, προσδιόρισε με ακρίβεια τους στόχους των πιθανών αντιποίνων, τονίζοντας πως για κάθε επίθεση που θα καταγράφεται στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα, οι ΗΠΑ θα απαντούν με τον ολοκληρωτικό βομβαρδισμό μιας γέφυρας ή μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί ιρανικού εδάφους.

Eν τω μεταξύ το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim έκανε λόγο σήμερα για πλήγμα των ΗΠΑ στο νησί Λαράκ, στο Στενό του Ορμούζ.

«Στις 14:48 (13:48 ώρα Ελλάδας) το νησί Λαράκ (νότια) αποτέλεσε στόχο αμερικανικού πυραύλου. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ισχυρή έκρηξη ακούστηκε κοντά στο νησί», ανέφερε το Tasnim, διευκρινίζοντας πως οι αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν «το εύρος της επίθεσης” και “την έκταση πιθανών ζημιών».

Στο μεταξύ, το Ιράν διέψευσε και πάλι σήμερα ότι υπάρχει οποιοδήποτε μυστικό υπόγειο πυρηνικό συγκρότημα στο βουνό Κολάνγκ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, το οποίο απείλησε να πλήξει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Η εμμονή της Ουάσινγκτον για το Κολάνγκ Κου, όπου καμία πυρηνική δραστηριότητα δεν έχει λάβει χώρα, δεν είναι τίποτε άλλο από ένα καθαρό πρόσχημα για να δικαιολογήσει την επιθετικότητα, την καταστροφή και τη δολιοφθορά», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ στο X.

«Oι πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν έχουν στο ακέραιο δηλωθεί στον ΔΟΑΕ», τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (αγγλικό ακρωνύμιο IAEA, γαλλικό, AIEA), πρόσθεσε.

Χθες Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα «πλήξουν αυτήν τη ζώνη πιθανότατα πολύ σύντομα», αναφερόμενος στο Κολάνγκ.

«Και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα», πρόσθεσε σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.