Τα σύγχρονα SUV καλούνται πλέον να εξυπηρετήσουν πολλούς διαφορετικούς ρόλους. Να είναι ευρύχωρα για την οικογένεια, άνετα στην καθημερινότητα, ασφαλή στα ταξίδια, οικονομικά στη χρήση και παράλληλα κατάλληλα για όσους χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους ως βασικό εργαλείο της δουλειάς τους.

Το Ford Kuga Full Hybrid καταφέρνει να συνδυάσει όλα τα παραπάνω χωρίς να απαιτεί αλλαγή στις καθημερινές συνήθειες του οδηγού, καθώς η υβριδική τεχνολογία του λειτουργεί χωρίς εξωτερική φόρτιση.

Άνεση που εκτιμά τόσο η οικογένεια όσο και ο επαγγελματίας

Με μήκος 4,645 μέτρα, πλάτος 1,88 μέτρα και μεταξόνιο 2.711 χλστ., το Kuga προσφέρει άνετους χώρους για έως πέντε επιβάτες, ενώ το επίπεδο εργονομίας της καμπίνας διευκολύνει τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και τα πολύωρα ταξίδια. Ιδιαίτερο πλεονέκτημα αποτελεί το συρόμενο πίσω κάθισμα, το οποίο επιτρέπει στον οδηγό να επιλέξει ανάμεσα σε περισσότερο χώρο για τους πίσω επιβάτες ή μεγαλύτερο χώρο αποσκευών, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε διαδρομής.

Το πορτμπαγκάζ φτάνει έως και τα 536 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων δημιουργείται ένας ιδιαίτερα μεγάλος χώρος φόρτωσης που ξεπερνά τα 1.400 λίτρα, καλύπτοντας από τις αποσκευές μιας οικογένειας μέχρι τον εξοπλισμό ενός επαγγελματία.

Premium καμπίνα με σύγχρονη τεχνολογία

Το εσωτερικό ακολουθεί τη σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία της Ford, με ψηφιακό πίνακα οργάνων 12.3 ιντσών και μεγάλη κεντρική οθόνη αφής 13.2 ιντσών, που υποστηρίζει το σύστημα SYNC 4, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και ενημερώσεις λογισμικού over-the-air.

Οι πολλοί αποθηκευτικοί χώροι, οι ποιοτικές επενδύσεις και η εργονομική διάταξη των χειριστηρίων δημιουργούν ένα περιβάλλον που εξυπηρετεί εξίσου καλά τόσο τις οικογενειακές εκδρομές όσο και τις καθημερινές επαγγελματικές μετακινήσεις.

Υβριδικό σύστημα 183 ίππων χωρίς ανάγκη φόρτισης

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός βενζινοκινητήρας 2,5 λίτρων που συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολικά 183 ίππους στην προσθιοκίνητη έκδοση Full Hybrid. Το υβριδικό σύστημα διαχειρίζεται αυτόματα την εναλλαγή μεταξύ θερμικού και ηλεκτρικού κινητήρα, επιτρέποντας στο Kuga να κινείται συχνά αμιγώς ηλεκτρικά μέσα στην πόλη, χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να το φορτίζει σε πρίζα.

Στην πράξη, η μέση κατανάλωση μπορεί να κινηθεί κοντά στα 5,3 λτ./100 χλμ., ενώ οι εκπομπές CO₂ περιορίζονται στα 110 γρ./χλμ., εξασφαλίζοντας μηδενικά τέλη κυκλοφορίας.

Ιδανικό και ως εταιρικό αυτοκίνητο

Εκτός από την οικονομία καυσίμου, το Ford Kuga Full Hybrid αποτελεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρόταση και για εταιρικούς χρήστες. Οι χαμηλές εκπομπές ρύπων μεταφράζονται σε ετήσια φορολογική επιβάρυνση μόλις 100 ευρώ, ενώ το μοντέλο συνοδεύεται και από ιδιαίτερα χαμηλό τεκμήριο διαβίωσης, μειώνοντας σημαντικά το συνολικό κόστος χρήσης.

Προηγμένα συστήματα ασφάλειας

Το Kuga διαθέτει μια πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού που συμβάλλουν τόσο στην ασφάλεια όσο και στη μείωση της κόπωσης στις μεγάλες διαδρομές. Ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού, διατίθενται μεταξύ άλλων Adaptive Cruise Control, Lane Centering, Blind Spot Information System, Pre-Collision Assist, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και κάμερα 360 μοιρών. Σε επιλεγμένες εκδόσεις προσφέρεται και το σύστημα BlueCruise, που επιτρέπει οδήγηση χωρίς τα χέρια στο τιμόνι σε πιστοποιημένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων, διατηρώντας πάντοτε την επίβλεψη του οδηγού.

Διαθέσιμο άμεσα με ιδιαίτερα ανταγωνιστική προσφορά

Το Ford Kuga Full Hybrid είναι διαθέσιμο από 31.494 ευρώ, με χρηματοδοτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει επιτόκιο 0,9%, στάνταρ επέκταση εγγύησης Ford Protect, ενώ διατίθεται και μέσω Ford Lease από 290 ευρώ τον μήνα, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες.