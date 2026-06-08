Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα διαπραγματευτούν οι ΗΠΑ με το Ιράν, επιμένοντας ότι οι πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις δεν πρόκειται να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς τον ρόλο του στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα αναγκαστεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί με την Τεχεράνη.

«Δεν θα έχει άλλη επιλογή», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο ίδιος είναι εκείνος που λαμβάνει τις αποφάσεις και όχι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Οι δηλώσεις έγιναν λίγο μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ, σε μία από τις σοβαρότερες παραβιάσεις της εκεχειρίας που είχε επιτευχθεί νωρίτερα μέσα στο έτος.

Έκκληση για αυτοσυγκράτηση από το Ισραήλ

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι προτίθεται να ζητήσει από τον Νετανιάχου να αποφύγει στρατιωτικά αντίποινα κατά του Ιράν, διαφοροποιούμενος από τη σκληρότερη στάση που έχουν εκφράσει κατά καιρούς Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Παρά την ένταση, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ιρανικές επιθέσεις δεν επηρεάζουν τις προοπτικές μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Όπως ανέφερε, η επιτυχία ή η αποτυχία των διαπραγματεύσεων θα κριθεί από το περιεχόμενο της συμφωνίας και όχι από τα πρόσφατα στρατιωτικά γεγονότα.

Πιο συγκρατημένος για την πορεία των διαπραγματεύσεων

Σε αντίθεση με προηγούμενες τοποθετήσεις του, ο Τραμπ εμφανίστηκε λιγότερο αισιόδοξος για την άμεση ολοκλήρωση μιας συμφωνίας με το Ιράν.

Αν και σημείωσε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται, απέφυγε να προβλέψει το αποτέλεσμά τους, δηλώνοντας ότι μένει να φανεί πού θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η πρόσφατη πυραυλική επίθεση δεν μεταβάλλει τους στρατηγικούς υπολογισμούς της Ουάσινγκτον.

Το σενάριο στρατιωτικής δράσης

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο κατάρρευσης των συνομιλιών, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικών ενεργειών κατά του Ιράν.

Όπως είπε, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε είτε να οδηγήσει σε νέες επιχειρήσεις για την εξουδετέρωση στόχων που δεν έχουν ακόμη πληγεί είτε στη διατήρηση αυστηρού αποκλεισμού της χώρας, τον οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο πίεσης.

Η διαρροή για την ένταση με τον Νετανιάχου

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για μια έντονη τηλεφωνική συνομιλία με τον Νετανιάχου.

Σύμφωνα με όσα είχαν διαρρεύσει στον αμερικανικό ιστότοπο Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να επέκρινε σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η συνομιλία πραγματοποιήθηκε, χωρίς να αμφισβητήσει τον γενικό χαρακτήρα των πληροφοριών που δημοσιεύθηκαν.

Ο Τραμπ θα καλέσει τον Νετανιάχου για να του ζητήσει να μην απαντήσει στους ιρανικούς πυραύλους

Νωρίτερα, την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να του ζητήσει να μην απαντήσει στους πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, αναφέρει ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

«Θα καλέσω αμέσως τον Μπίμπι (σ.σ.: το προσωνύμιο του Νετανιάχου) για να του πω να μην απαντήσει. Το Ισραήλ έκανε το πλήγμα του και το Ιράν έκανε το πλήγμα του. Δεν έχουμε ανάγκη άλλο (πλήγμα)», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Axios Μπαράκ Ραβίντ, ο οποίος είπε πως μίλησε με τον Τραμπ τηλεφωνικά.

«Είμαστε στο σημείο να συνάψουμε μια οριστική συμφωνία με το Ιράν. Θα είναι μια καλή συμφωνία. Δεν θέλω να ναυαγήσει εξαιτίας αυτού που συμβαίνει αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε ο Τραμπ σύμφωνα με την ίδια πηγή.