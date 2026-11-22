Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απηύθυνε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων μετά την Πρωτοχρονιά, σε περίπτωση που η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη δεν καταλήξουν σε συμφωνία.

Σε δηλώσεις του στο Fox News, την Κυριακή (22/11), ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην ιρανική ηγεσία, κατηγορώντας τους εκπροσώπους της για συνεχείς καθυστερήσεις στις συνομιλίες, την ώρα που η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν έχει υιοθετήσει πιο επιθετική στάση μετά τις πρόσφατες αμερικανικές εκλογές, ενώ απηύθυνε μήνυμα ενθάρρυνσης προς όσους συμμετέχουν στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις στη χώρα.

Οι νέες τοποθετήσεις του Τραμπ έρχονται σε μια κρίσιμη συγκυρία, με τις προσπάθειες για διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης να συνεχίζονται, χωρίς ωστόσο να έχει διαφανεί συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

«Μιλούν συνεχώς, αλλά δεν κάνουν τίποτα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά των Ιρανών διαπραγματευτών, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες δεν οδηγούν σε ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, χαρακτήρισε τους εκπροσώπους της Τεχεράνης «επαγγελματίες στον χορό των υπεκφυγών», θέλοντας να υπογραμμίσει, με ειρωνικό τρόπο, ότι κατά την άποψή του αποφεύγουν να λάβουν συγκεκριμένες αποφάσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι η ιρανική πλευρά εμφανίζεται περισσότερο επιθετική σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τις εκλογές στις ΗΠΑ.

Με τις δηλώσεις αυτές επανέφερε στο προσκήνιο την πιθανότητα στρατιωτικής κλιμάκωσης, επισημαίνοντας ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να προχωρήσει σε νέα πλήγματα εάν η διπλωματική διαδικασία δεν αποδώσει.

Παρά τη σκληρή ρητορική του, δεν ανακοίνωσε συγκεκριμένη ημερομηνία για πιθανή στρατιωτική επιχείρηση ούτε παρουσίασε κάποιο νέο τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη.

Προειδοποίηση για τον ναυτικό αποκλεισμό

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Τραμπ και στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, ο οποίος αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα πίεσης που χρησιμοποιεί η Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε την Τεχεράνη να μην επιχειρήσει να αμφισβητήσει στρατιωτικά τον αποκλεισμό, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τις ενδεχόμενες συνέπειες.

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο ιρανικής αντίδρασης στη θάλασσα, υποστήριξε ότι τα ιρανικά πλοία που θα επιχειρούσαν να αντιμετωπίσουν τις αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να καταλήξουν στον βυθό.

Οι δηλώσεις του έρχονται ενώ η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως, εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία.

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση έχει επηρεάσει τη ναυσιπλοΐα και τις διεθνείς ενεργειακές αγορές, με τις χώρες της περιοχής να παρακολουθούν στενά το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης.

«Συνεχίστε να διαδηλώνετε» – Το μήνυμα προς τους Ιρανούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις που έχουν αναζωπυρωθεί σε διάφορες πόλεις του Ιράν.

Ερωτηθείς για τις διαμαρτυρίες στο εσωτερικό της χώρας, απηύθυνε ένα σύντομο μήνυμα προς τους συμμετέχοντες, καλώντας τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

«Συνεχίστε να διαδηλώνετε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση αυτή προστίθεται στις παρεμβάσεις του Αμερικανού προέδρου για τις εσωτερικές εξελίξεις στο Ιράν, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης βρίσκονται σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο.

«Θέλω μια μόνιμη συμφωνία» – Τι είπε για τα πυρηνικά

Παρά τις προειδοποιήσεις για νέα στρατιωτική δράση, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι εξακολουθεί να επιδιώκει μια συμφωνία με το Ιράν, η οποία θα έχει μακροχρόνιο χαρακτήρα.

Σε ξεχωριστή τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News, το Σάββατο (21/11), τόνισε ότι στόχος του είναι μια «μόνιμη συμφωνία», η οποία θα αποκλείει την απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη, ανεξάρτητα από το ποιος θα βρίσκεται μελλοντικά στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι προηγούμενες συμφωνίες με το Ιράν δεν τηρήθηκαν, κατηγορώντας την ιρανική ηγεσία ότι δεν εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της.

Μάλιστα, αναφερόμενος στις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στην ηγεσία της χώρας, έκανε λόγο για μια νέα ομάδα Ιρανών αξιωματούχων, τους οποίους χαρακτήρισε ενδεχομένως πιο λογικούς, αλλά εξακολουθητικά δύσκολους συνομιλητές.

Η νέα τοποθέτησή του δείχνει ότι η Ουάσινγκτον επιμένει σε μια συμφωνία με ισχυρές δεσμεύσεις γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει κοινά αποδεκτό πλαίσιο.

Η απάντηση της Τεχεράνης και οι διπλωματικές προσπάθειες

Από την πλευρά του Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έχει ξεκαθαρίσει ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοικτή στη διπλωματία, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν υπόψη οι δικές της απαιτήσεις.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ιρανός υπουργός υποστήριξε ότι συνεχίζεται η ανταλλαγή μηνυμάτων με την Ουάσινγκτον μέσω μεσολαβητών, με στόχο μια συμφωνία που θα αποτρέψει την επανάληψη του πολέμου.

Ωστόσο, η ιρανική πλευρά ζητά εγγυήσεις για τη σοβαρότητα των αμερικανικών προθέσεων, ενώ επιμένει στη διατήρηση του εμπλουτισμένου ουρανίου στο έδαφός της.

Την ίδια στιγμή, η διπλωματική κινητικότητα συνεχίζεται μέσω χωρών της περιοχής.

Το Σάββατο (21/11), Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι αντιπροσωπεία του Κατάρ είχε επισκεφθεί την Τεχεράνη και πραγματοποίησε συνομιλίες διάρκειας δύο ωρών.

Παρά τις επαφές, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες για τον ναυτικό αποκλεισμό, τις κυρώσεις και τις προϋποθέσεις τερματισμού των εχθροπραξιών.

Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή

Οι τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη.

Το Σάββατο (21/11), οι Αρχές του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι ιρανική επίθεση έπληξε βιομηχανική εγκατάσταση, προκαλώντας πυρκαγιά και υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στην περιοχή βρίσκεται επίσης ο Πέμπτος Στόλος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στις εξελίξεις.

Με τον Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων μετά την 1η Ιανουαρίου 2027 και την Τεχεράνη να επιμένει στις δικές της προϋποθέσεις για συμφωνία, η διπλωματική αντιπαράθεση συνεχίζεται υπό τη σκιά μιας πιθανής νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης.