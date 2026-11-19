Έντονη αντιπαράθεση προκάλεσε δημοσίευμα του περιοδικού Newsweek, το οποίο αναφέρεται σε οπτικό υλικό από τη Σύνοδο Κορυφής του APEC στην Κίνα, υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να αποκοιμιέται κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Κινέζου ομολόγου του, Σι Τζινπίνγκ.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, το στιγμιότυπο καταγράφηκε την ώρα που ο Πρόεδρος της Κίνας τοποθετούνταν για ζητήματα που αφορούν το παγκόσμιο εμπόριο. Στα πλάνα που διακινήθηκαν στο διαδίκτυο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται καθισμένος με σκυμμένο το κεφάλι και κλειστά τα μάτια, γεγονός που πυροδότησε ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

😴 Trump dozed off a little during Xi Jinping’s speech at the APEC summit Cameras caught the US president sitting with his eyes closed and his head lowered. China is 13 hours ahead of Washington, DC. While it was morning in Shenzhen, it was still the previous evening in the US capital. And jet lag from traveling across multiple time zones may have taken its toll. — NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2026



Το ζήτημα της διαφοράς ώρας

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X το δίκτυο NEXTA, η διαφορά ώρας μεταξύ της Σεντζέν στην Κίνα και της Ουάσιγκτον ανέρχεται στις 13 ώρες. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα συνδέει την εικόνα του Αμερικανού Προέδρου με την πιθανή κόπωση από το υπερατλαντικό ταξίδι (jet lag), καθώς τη στιγμή που στην κινεζική πόλη ήταν πρωί, στην αμερικανική πρωτεύουσα ήταν ακόμη το προηγούμενο βράδυ.

Από την πλευρά της αμερικανικής προεδρίας, ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσανγκ, απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί υπνηλίας, κάνοντας λόγο για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν απόλυτα συγκεντρωμένος και μελετούσε υπηρεσιακά έγγραφα που βρίσκονταν στο έδρανο μπροστά του.

«Fake news! Ο Πρόεδρος Τραμπ κοιτούσε τα έγγραφα που είχε μπροστά του, ενώ ο ομιλητής έκανε τις δηλώσεις του. Μπορεί κανείς να δει ξεκάθαρα τα μάτια του να κινούνται πέρα δώθε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τσανγκ σε τοποθέτησή του στα social media, διαψεύδοντας τα σενάρια που κυκλοφόρησαν.