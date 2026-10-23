Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να προχωρήσει σε άλλη μια στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

Αφού τελειώσουν με το Ιράν, οι ΗΠΑ «θα ασχοληθούν» με την Κούβα, πρόσθεσε, λέγοντας ότι θα στείλει τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για να «κλείσει συμφωνία».

«Θα ασχοληθούμε με την Κούβα μετά το Ιράν (…) και στη συνέχεια θα στείλουμε τον Μάρκο Ρούμπιο για να ολοκληρώσει τη συμφωνία», είπε σε προεκλογική συγκέντρωση στη Φλόριντα.