Μία φρικιαστική ιστορία συγκλονίζει τις τελευταίες ώρες τη Βρετανία, με ένα πατέρα με καταγωγή από τη Ζιμπάμπουε, ο οποίος σκότωσε την οικογένειά του, και συγκεκριμένα τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά.

Ο Μαρκ Τσούμα, ο οποίος εργάζεται ως μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, αμέσως μετά την αποτρόπαια πράξη του, έσπευσε να εξαφανιστεί, και μάλιστα τα βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι εγκατέλειψε και τη χώρα.

Κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν στο αεροδρόμιο Heathrow το Σάββατο, απ’ όπου επιβιβάστηκε σε πτήση πιθανόν με προορισμό την πατρίδα του, τη Ζιμπάμπουε.

Ο Μαρκ Τσούμα, ο οποίος είναι στέλεχος στον κλάδο της πληροφορικής με ετήσιες απολαβές άνω των 1οο.οοο ευρώ, διέμενε με την οικογένειά του σε υπερπολυτελές σπίτι στο Μπέντφορντ, βόρεια του Λονδίνου. Κανείς δε θα μπορούσε να φανταστεί πως θα ήταν υπαίτιος για τη φρικτή δολοφονία.

Και οι δύο κόρες του φοιτούσαν σε τοπικά ιδιωτικά σχολεία: η Nάταλι στο Bedford Girls School (με δίδακτρα 20.000 λιρών ετησίως) και η Nάλα στο Pilgrims Pre-Preparatory School. Λίγες ώρες πριν την τριπλή δολοφονία, σαν να μη συμβαίνει τίποτα, παρευρέθηκε μαζί με τη σύζυγό του στην Αθλητική Ημέρα του σχολείου της κόρης τους.

Οι σοροί της συζύγου του, Zαντίλ (42 ετών), και των κοριτσιών τους, Nάταλι (15 ετών) και Νάλα (5 ετών), βρέθηκαν τη Δευτέρα στην ιδιοκτησία της οικογένειας, κοντά στο Μπέντφορντ.

Τι δήλωσαν εργαζόμενοι και φίλοι για τον Μαρκ και το επικείμενο διαζύγιο

Ο συντηρητής της πισίνας του σπιτιού του δράστη δήλωσε ότι είδε τον Μαρκ την Παρασκευή και ότι τίποτα δεν έδειχνε ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι τόσο κακό:

«Ήταν μια χαρά. Ανυπομονούσε για την Αθλητική Ημέρα της κόρης του και προσευχόταν να κρατήσει ο καιρός, καθώς παλαιότερες αθλητικές εκδηλώσεις είχαν ακυρωθεί. Επομένως, το περίμενε πραγματικά με ανυπομονησία».

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, πάντα χαμογελαστός, πολύ ευγενικός και μιλούσε όμορφα», συμπληρώνει ο ίδιος.

Φίλοι του ζευγαριού αναφέρουν πως υπήρχαν προβλήματα στο γάμο τους εδώ και καιρό. Αποκάλυψαν ότι ο ίδιος και η σύζυγός του βρίσκονταν σε διαδικασία διαζυγίου. Πρόσφατα μάλιστα είχαν ζητήσει εκτίμηση της αξίας της πολυτελούς κατοικίας τους, προκειμένου να τη βγάλουν προς πώληση, στο πλαίσιο του χωρισμού τους.

Ένας άλλος γονέας δήλωσε στη Mail: «Ο Μαρκ ήταν στην αθλητική γιορτή την Παρασκευή μαζί με τη Ζαντίλ. Ήταν γνωστό ότι έπαιρναν διαζύγιο».

Ο Τσούμα είχε εκμυστηρευτεί σε φίλους ότι δεν επιθυμούσε το διαζύγιο, καθώς δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς τη Ζαντίλ και τα παιδιά τους. Ένας φίλος, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε: «Αντιμετώπιζαν προβλήματα στον γάμο τους, εδώ και αρκετό καιρό. Η σχέση τους είχε καταρρεύσει και η Ζαντίλ είχε φτάσει στα όριά της».

Η έκκληση των Αρχών προς τον Μαρκ να εμφανιστεί

Οι αστυνομικές Αρχές κάνουν εντατικές έρευνες της υπόθεσης, αλλά και έκαναν έκκληση στον ίδιο το δράστη να παραδοθεί για το καλό της οικογένειάς του.

Ο Επιθεωρητής και ανώτερος αξιωματικός που ηγείται της έρευνας για την Αστυνομία δήλωσε:

«Ακολουθούμε πολυάριθμες κατευθύνσεις έρευνας στο πλαίσιο αυτής της σύνθετης υπόθεσης που εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς. Γνωρίζουμε ότι ο Μαρκ Τσούμα εγκατέλειψε τη χώρα το Σάββατο και πιστεύεται ότι πλέον βρίσκεται στη Ζιμπάμπουε. Καταβάλλουμε επείγουσες προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του και απευθύνουμε άμεση έκκληση προς τον ίδιο να παραδοθεί στις Αρχές».

Απευθυνόμενος προσωπικά στον Τσούμα, συνέχισε: «Μαρκ, έχει προκληθεί ανείπωτο κακό στους ανθρώπους γύρω σου, γεγονός που έχει συντρίψει ψυχολογικά τους συγγενείς και τους φίλους σου. Η ποινική έρευνα δε γνωρίζει σύνορα. Συνεργαζόμαστε ενεργά με εθνικούς και διεθνείς φορείς, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο για να σε εντοπίσουμε. Σε παρακαλούμε, κάνε το σωστό: εμφανίσου και παραδώσου στις τοπικές Αρχές».