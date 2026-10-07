Το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν, της πόλης όπου έχει μεταφερθεί η έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, έγινε στόχος επίθεσης την οποία εξαπέλυσε το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά –γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι–, που πρόσκειται στο Ιράν, χρησιμοποιώντας πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων SABA.

«Οι τρομοκράτες παραστρατιωτικοί Χούθι στοχοποίησαν το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν με δυο βαλλιστικούς πυραύλους και drones που έφεραν εκρηκτικά», ανέφερε η πηγή αυτή μέσω X.