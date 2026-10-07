Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, το κέντρο της Αθήνας, λόγω της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένο σχέδιο ασφαλείας, με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προσωρινές διακοπές της κυκλοφορίας και ισχυρή αστυνομική παρουσία σε κομβικά σημεία της πρωτεύουσας.

Τα μέτρα έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται σταδιακά από το απόγευμα και το βράδυ της Τρίτης και θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, με την Τετάρτη να αποτελεί την ημέρα κορύφωσης των περιορισμών.

Καθώς δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες ώρες για το κλείσιμο κάθε δρόμου, οι διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται ανάλογα με τις μετακινήσεις της αυτοκινητοπομπής του Μάρκο Ρούμπιο και τις ανάγκες του επιχειρησιακού σχεδίου.

Η Αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν, όπου είναι δυνατόν, τη χρήση ΙΧ στο κέντρο της Αθήνας και να προτιμούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας αναμένονται σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρύτερη περιοχή του Συντάγματος.

Στο επίκεντρο των ρυθμίσεων βρίσκονται:

η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας

η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου

η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας

η Πανεπιστημίου

η Σταδίου

οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος

Οι παρεμβάσεις, ωστόσο, δεν περιορίζονται μόνο σε αυτά τα σημεία, καθώς η Τροχαία μπορεί να προχωρά σε πρόσθετες διακοπές ή εκτροπές ανάλογα με την πορεία της αμερικανικής αποστολής.

Προβλήματα αναμένονται και στις διαδρομές από τις οποίες θα κινηθεί η αυτοκινητοπομπή του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, καθώς και γύρω από τους χώρους όπου έχουν προγραμματιστεί οι επίσημες συναντήσεις του.

Τι ισχύει για Μετρό και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί πολύωρο κλείσιμο σταθμών του Μετρό αποκλειστικά λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο.

Ωστόσο, εφόσον κριθεί αναγκαίο για λόγους ασφαλείας, σταθμοί στο κέντρο της Αθήνας μπορούν να κλείνουν προσωρινά κατόπιν εντολής της Αστυνομίας.

Σε μια τέτοια περίπτωση, οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση, ενώ οι σταθμοί θα επαναλειτουργούν όταν αρθεί ο περιορισμός.

Παράλληλα, οι επιβάτες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τις ήδη προγραμματισμένες βραδινές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 λόγω έργων.

Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις είναι πιθανές και στις γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ που διέρχονται από το κέντρο, καθώς οι προσωρινές διακοπές της κυκλοφορίας ενδέχεται να οδηγούν σε αλλαγές των δρομολογίων.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις τελευταίες ανακοινώσεις του ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ, καθώς έκτακτες αλλαγές μπορεί να αποφασιστούν ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί στο σχέδιο ασφαλείας

Ιδιαίτερα ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για την επίσκεψη του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί αναμένεται να συμμετάσχουν στην επιχείρηση, με δυνάμεις από την Τροχαία, την Ασφάλεια, τις υπηρεσίες Τάξης και άλλες αρμόδιες μονάδες.

Στο επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπεται και χρήση drones για την εναέρια επιτήρηση, ενώ ισχυρή αστυνομική παρουσία θα υπάρχει σε όλα τα σημεία όπου θα βρεθεί ο Μάρκο Ρούμπιο.

Αυξημένα μέτρα έχουν προβλεφθεί στην Πνύκα, όπου είναι προγραμματισμένη ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σχέδιο ασφαλείας περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη ελεύθερων σκοπευτών σε επιλεγμένα υψηλά σημεία.

Αντίστοιχα μέτρα εφαρμόζονται γύρω από το υπουργείο Εξωτερικών, το Μέγαρο Μαξίμου, την αμερικανική πρεσβεία και κατά μήκος των διαδρομών που θα ακολουθήσει η αυτοκινητοπομπή.

Απαγόρευση συγκεντρώσεων έως το πρωί της Πέμπτης

Από τις 06:00 της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου έως τις 06:00 της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου βρίσκεται σε ισχύ απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών σε συγκεκριμένη περιοχή της Αθήνας.

Η ζώνη περιλαμβάνει τις οδούς:

Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

Η ΕΛ.ΑΣ. αποδίδει την απόφαση σε λόγους δημόσιας ασφάλειας και στην ανάγκη αποτροπής σοβαρής διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οδηγοί και επιβάτες

Βασικό δεδομένο για όσους πρόκειται να κινηθούν σήμερα στο κέντρο είναι ότι οι περιορισμοί δεν θα είναι σταθεροί, αλλά θα αλλάζουν ανάλογα με το πρόγραμμα και τις μετακινήσεις της αμερικανικής αποστολής.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν, εφόσον μπορούν, τις μετακινήσεις στο κέντρο, ενώ οι επιβάτες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς θα πρέπει να υπολογίζουν πιθανές καθυστερήσεις και έκτακτες αλλαγές.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα αίρονται σταδιακά μετά την ολοκλήρωση των μετακινήσεων του Μάρκο Ρούμπιο, ενώ το ειδικό καθεστώς ασφαλείας αναμένεται να ολοκληρωθεί τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ θα συμμετάσχει και στον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ.

Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται επίσης ομιλία στην Πνύκα.

Στις 19:00 έχει προγραμματιστεί συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Για τον λόγο αυτό, κυκλοφοριακά προβλήματα ενδέχεται να εμφανίζονται κατά διαστήματα όχι μόνο στην περιοχή του Συντάγματος και της Βασιλίσσης Σοφίας, αλλά και στις διαδρομές προς την Πνύκα και γενικότερα στα σημεία από τα οποία θα κινηθεί η αυτοκινητοπομπή.