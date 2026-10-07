Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς, βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ο οποίος έφτασε το βράδυ της Τρίτης στην Ελλάδα για τον 6ο Γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου των δύο χωρών.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, σύμφωνα με το πρόγραμμά του θα συναντηθεί στις 19.00 το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και αμέσως μετά, στις 20.00 θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Το πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών του Μάρκο Ρούμπιο

Νωρίς το πρωί, στις 9.00 θα μεταβεί στο υπουργείο Εξωτερικών όπου θα τον υποδεχθεί ο υπουργός Εξωτερικών κ. Γιώργος Γεραπετρίτης. Στην συνέχεια οι δύο υπουργοί Εξωτερικών θα κάνουν κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο και θα κηρύξουν μαζί την έναρξη των εργασιών του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.

Στην συνέχεια, μετά τις 11.00, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα όπου θα παραβρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνισής της.

Θα ακολουθήσει στις 12.00 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο η συνεδρία του Στρατηγικού Διαλόγου, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, στις 18.00, μία ώρα πριν τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη θα μιλήσει στην Πνύκα, το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει με φόντο την Ακρόπολη για την «αναγέννηση του δυτικού πνεύματος».

Η ομιλία στην Πνύκα

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία στην Πνύκα αναμένεται να αναφερθεί στο μέλλον του δυτικού πολιτισμού, καλώντας Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια «μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος», όπως προανήγγειλε ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδιος για τις Παγκόσμιες Δημόσιες Υποθέσεις, Ντίλαν Τζόνσον, σε δήλωσή του στο Breitbart News.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα χρησιμοποιήσει την ιστορική παρακαταθήκη της αρχαίας Ελλάδας ως αφετηρία για να αναπτύξει ένα ευρύτερο μήνυμα σχετικά με την κοινή κληρονομιά ΗΠΑ και Ευρώπης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα εκφωνήσει ομιλία από τη γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού, όπου θα καλέσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους να ενωθούν σε μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, μιας κληρονομιάς που εκτείνεται από την Αθήνα και τη Ρώμη έως τη χριστιανοσύνη και την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας», ανέφερε ο κ. Τζόνσον.

Όπως σημείωσε, με φόντο την Ακρόπολη ο Μάρκο Ρούμπιο «θα ανατρέξει στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας ως την πρώτη ολοκληρωμένη έκφραση των χαρακτηριστικών που έμελλε να καθορίσουν τη Δύση: την περιέργεια, το θάρρος, τη φιλοδοξία και ένα ανήσυχο πνεύμα εξερεύνησης και ανακάλυψης του αγνώστου».

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, ο υπουργός Εξωτερικών θα προειδοποιήσει ότι «μεγάλο μέρος του πολιτισμού μας έχει λησμονήσει αυτά τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά» και θα καλέσει τους συμμάχους των ΗΠΑ σε ολόκληρη τη Δύση «να συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην απόρριψη της παρακμής, στην υπεράσπιση της κοινής μας κληρονομιάς και στην από κοινού αντιμετώπιση μιας νέας εποχής ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων».

Τι περιλαμβάνει ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος ΗΠΑ – Ελλάδας

«Στην Ελλάδα, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ηγείται της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ – Ελλάδας, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς εταιρικής σχέσης σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια,» αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την επίσκεψη του κ. Ρούμπιο σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο ίδιος από τη Διακλαδική Βάση Άντριους, πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος για την περιοδεία του στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες είπε ότι στην Ελλάδα υπάρχει όχι μόνο στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ, αλλά και ισχυροί οικονομικοί δεσμοί.

Ο Στρατηγικός Διάλογος, θα ξεκινήσει με τη θεματική που αφορά στα περιφερειακά ζητήματα, θα ακολουθήσει αυτή που αφορά στους δεσμούς των δύο λαών και θα υπογραφεί Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.

Ελλάδα – ΗΠΑ θα ανανεώσουν το Μνημόνιο Συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως τον 15ο αιώνα μ.Χ. Επίσης, θα υπογράψουν Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών, βάσει της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978. Στόχος του Μνημονίου είναι η διευκόλυνση της απασχόλησης των ναυτικών και η ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης.

Στο γεύμα εργασίας των δύο αντιπροσωπειών θα συζητηθούν παγκόσμια ζητήματα, όπως αναφέρει το σχετικό πρόγραμμα του Ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών. Θα ακολουθήσουν θεματικές για την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου, την ενέργεια, τη ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις και την άμυνα. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 17.00.

Συμφωνία για F-35 και εξοπλισμό της Πολεμικής Αεροπορίας

Κεντρικό σημείο των συζητήσεων αποτελεί η αμυντική συνεργασία, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στην οριστικοποίηση της συμφωνίας για την προμήθεια των μαχητικών 5ης γενιάς F-35A Lightning II (20 αεροσκάφη με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 20), των οποίων οι παραδόσεις τοποθετούνται χρονικά από το 2028. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά επιδιώκει την εξασφάλιση προηγμένων οπλικών συστημάτων που θα εξοπλίσουν τόσο τα F-35 όσο και τα εκσυγχρονισμένα F-16 Viper, όπως:

– Πυραύλους αέρος-αέρος AIM-120D AMRAAM, AIM-260 JATM και AIM-9X Sidewinder

– Αντιπλοϊκούς πυραύλους AGM-84 Harpoon

– Πυραύλους cruise μακρού πλήγματος AGM-158 JASSM-ER

– Κατευθυνόμενες βόμβες GBU-53/B StormBreaker