Οι Ευρωπαίοι θα είναι παρόντες στην “επόμενη συνεδρίαση” των “διαπραγματεύσεων” για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη συνάντηση που είχε με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Δουβλίνο.

“Δεν μπορούμε να καταλήξουμε στη συμφωνία αυτή” μεταξύ Μόσχας και Κιέβου “χωρίς οι Ευρωπαίοι να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων”, δήλωσε ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο ένας εκ των δύο απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ. “Πιστεύω ότι είμαστε σε θέση να το πετύχουμε με τον πρόεδρο (Βλαντίμιρ) Πούτιν”, πρόσθεσε, μιλώντας στον Τύπο από μια ιρλανδική αεροπορική βάση.

Είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι να είναι παρόντες στις επόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες, τόνισε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι θα υπάρξουν περισσότερες συναντήσεις και ότι ελπίζει ότι οι συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις θα εργαστούν για την αποκλιμάκωση και τις εκεχειρίες.

Δήλωσε επίσης ότι θα γίνει ανταλλαγή αιχμαλώτων που θα είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει κατά τη διάρκεια του πολέμου.