Ένα «πολύ σημαντικό πακέτο στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας», καθώς και ουσιαστική υποστήριξη για την ενίσχυση της ενεργειακής υποδομής της Ουκρανίας, πρόκειται να παράσχει ο Καναδάς στο Κίεβο.

Την είδηση ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την επίσκεψή του στη χώρα, στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ.

Η ενίσχυση αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας για την Ουκρανία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές ελλείψεις σε συστήματα αεράμυνας και πυραύλους αναχαίτισης, εν μέσω κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων.

«Ζωτικής σημασίας» πακέτο αεράμυνας για το Κίεβο

Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την έκβαση των πολεμικών επιχειρήσεων, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της νέας στρατιωτικής και υλικής συνδρομής που εξασφάλισε από τον Καναδά.

Όπως δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης στους δημοσιογράφους, η υποστήριξη των αεροπορικών αμυντικών συστημάτων και η προετοιμασία της χώρας για τις αυξημένες ανάγκες του χειμώνα αποτελούν τους κεντρικούς πυλώνες της επίσκεψής του:

«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πακέτο στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας. Είναι ζωτικής σημασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αν και ο Ουκρανός πρόεδρος δεν υπήρξε αποκαλυπτικός σχετικά με τις ακριβείς τεχνικές λεπτομέρειες ή τα συγκεκριμένα συστήματα που περιλαμβάνονται στο πακέτο, η ενίσχυση έρχεται σε μια στιγμή που το Κίεβο αντιμετωπίζει οξεία έλλειψη αμερικανικής κατασκευής πυραύλων Patriot, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την αναχαίτιση των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

Δέσμευση Κάρνεϊ για ευρωπαϊκή και ΝΑΤΟϊκή προοπτική

Από την πλευρά του, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ επανέλαβε τη σταθερή και μακροπρόθεσμη δέσμευση της Οτάβα προς το Κίεβο.

Στις δηλώσεις του προς τους εκπροσώπους του Τύπου, ο κ. Κάρνεϊ υποσχέθηκε ότι ο Καναδάς θα συνεχίσει να προσφέρει αυξημένη βοήθεια για την απόκρουση των ρωσικών επιθέσεων, ενώ δεσμεύτηκε να υποστηρίξει ενεργά τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουκρανίας για ένταξη τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, ο Καναδός Πρωθυπουργός στάθηκε στην ανάγκη προστασίας των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, οι οποίες δέχονται συστηματικά πλήγματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια της χώρας κατά τους χειμερινούς μήνες.

Σταθερός σύμμαχος με βοήθεια μαμούθ 25,5 δισ. δολαρίων

Ο Καναδάς παραμένει ένας από τους πλέον ένθερμους και σταθερούς υποστηρικτές της Ουκρανίας στη διεθνή σκηνή.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, η συνολική βοήθεια που έχει δεσμεύσει η Οτάβα προς το Κίεβο ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσό των 25,5 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων.

Από το συνολικό αυτό ποσό, τα 8,5 δισεκατομμύρια καναδικά δολάρια αφορούν αποκλειστικά στρατιωτική συνδρομή, εξοπλισμό και αμυντικά συστήματα.