Αφροδίτη Λατινοπούλου: «Εύχομαι όλοι να βρούμε έναν αληθινό σύντροφο, εγώ τον βρήκα»

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έκανε μια διαφορετική δημοσίευση από όσες μας έχει συνηθίσει, και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της ένα άκρως τρυφερό βίντεο με τον αγαπημένο της σκύλο, δείχνοντας μια πιο προσωπική και τρυφερή πλευρά του εαυτού της.

Στο βίντεο, η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» επιστρέφει στο σπίτι και ο τετράποδος φίλος της τρέχει γεμάτος ενθουσιασμό να την υποδεχθεί.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Εύχομαι να βρούμε όλοι έναν αληθινό σύντροφο – εγώ τον βρήκα – που να σας υποδέχεται όπως με υποδέχεται ο Ντρόγκον κάθε φορά που γυρίζω σπίτι».

Η συγκεκριμένη δημοσίευση ξεχώρισε, αφού η Αφροδίτη Λατινοπούλου μοιράζεται σπάνια στιγμές από την προσωπική ζωή της στα social media. Οι περισσότερες αναρτήσεις της αφορούν την πολιτική επικαιρότητα, τις δημόσιες παρεμβάσεις της και τη δράση της ως πρόεδρος του κόμματος «Φωνή Λογικής».

Όμως, αυτή τη φορά επέλεξε να αφήσει για λίγο στην άκρη την πολιτική και να δείξει στους διαδικτυακούς φίλους της μια καθημερινή, γεμάτη αγάπη στιγμή με το αγαπημένο της κατοικίδιο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Afroditi Latinopoulou (@a.latinopoulou)

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