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Η Μαρία Σολωμού πόζαρε με ένα ολόσωμο μαγιό, ενώ παράλληλα έτρωγε το παγωτό της.

Η ηθοποιός μοιράστηκε, το Σάββατο 25 Ιουλίου, με τους διαδικτυακούς φίλους της, διαφορετικές φωτογραφίες της με ένα πολύχρωμο μαγιό, ενώ κρατούσε παράλληλα ένα παγωτό ξυλάκι.

Η Μαρία Σολωμού σχολίασε, με διάθεση χιούμορ, μέσω της λεζάντας της ανάρτησής της στο Instagram, ότι «έφαγε όλο το παγωτό κατά λάθος».

Δείτε την ανάρτησή της:

 

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