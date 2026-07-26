Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Η Μαρία Σολωμού πόζαρε με ένα ολόσωμο μαγιό, ενώ παράλληλα έτρωγε το παγωτό της.
Η ηθοποιός μοιράστηκε, το Σάββατο 25 Ιουλίου, με τους διαδικτυακούς φίλους της, διαφορετικές φωτογραφίες της με ένα πολύχρωμο μαγιό, ενώ κρατούσε παράλληλα ένα παγωτό ξυλάκι.
Η Μαρία Σολωμού σχολίασε, με διάθεση χιούμορ, μέσω της λεζάντας της ανάρτησής της στο Instagram, ότι «έφαγε όλο το παγωτό κατά λάθος».
Δείτε την ανάρτησή της:
govastiletto.gr – Μαρία Σολωμού: Xαλαρή εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας με φόρμες & χωρίς ίχνος μακιγιάζ