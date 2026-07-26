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Η Μαρία Σολωμού πόζαρε με ένα ολόσωμο μαγιό, ενώ παράλληλα έτρωγε το παγωτό της.

Η ηθοποιός μοιράστηκε, το Σάββατο 25 Ιουλίου, με τους διαδικτυακούς φίλους της, διαφορετικές φωτογραφίες της με ένα πολύχρωμο μαγιό, ενώ κρατούσε παράλληλα ένα παγωτό ξυλάκι.