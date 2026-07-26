Σε μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου εντάχθηκε ομόφωνα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως «Μικτό Αγαθό», κατά τη διάρκεια της 48ης Συνόδου της Επιτροπής στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

Η διεθνής κοινότητα αναγνώρισε την εξέχουσα οικουμενική αξία του βουνού, σφραγίζοντας την αδιάρρηκτη ενότητα της μοναδικής βιοποικιλότητάς του με την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της ελληνικής μυθολογίας.

Όπως αναφέρει η UNESCO «Ο Όλυμπος βρίσκεται στη βόρεια Ελλάδα και είναι το υψηλότερο βουνό της χώρας. Το μικροκλίμα του, το οποίο προκύπτει από την εγγύτητά του στη θάλασσα και την απότομη υψομετρική του διαφορά, δημιουργεί μια αξιοσημείωτη ποικιλομορφία στο ανάγλυφο, το κλίμα και τη βλάστηση. Σε αυτό το τοπίο, οι αρχαίοι Έλληνες τοποθέτησαν την κατοικία των Δώδεκα Ολύμπιων Θεών, με κυρίαρχο τον Δία, καθώς και των Μουσών και των Χαρίτων. Μέσα από τα έργα του Ησίοδου και του Ομήρου, ο Όλυμπος κατέστη κεντρικό σημείο αναφοράς της ελληνικής μυθολογίας σε ολόκληρο τον ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο, καθιστώντας τον διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού».

Η σπανιότητα της εγγραφής ως «Μικτό αγαθό»

Η εγγραφή αυτή αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα, καθώς ο Όλυμπος εντάχθηκε ως «Μικτό Αγαθό» (Mixed Site), μία από τις πιο απαιτητικές κατηγορίες της UNESCO, που προϋποθέτει ταυτόχρονη και αυστηρή τεκμηρίωση τόσο για τις φυσικές όσο και για τις πολιτιστικές του αξίες.

3ο Μικτό Αγαθό στην Ελλάδα: Ο Όλυμπος πλαισιώνει πλέον τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος , τα μόνα άλλα δύο μικτά μνημεία της χώρας.

Ο Όλυμπος πλαισιώνει πλέον τα και το , τα μόνα άλλα δύο μικτά μνημεία της χώρας. 21 Μνημεία συνολικά: Η Ελλάδα φτάνει πλέον τις 21 εγγραφές στον κατάλογο της UNESCO.

Η Ελλάδα φτάνει πλέον τις 21 εγγραφές στον κατάλογο της UNESCO. Μοναδική υποψηφιότητα: Ο Όλυμπος ήταν το μοναδικό Μικτό Αγαθό που εξετάστηκε και εγκρίθηκε στη συγκεκριμένη Σύνοδο.

Η διπλή αξία του εμβληματικού βουνού

Ο Όλυμπος, ο οποίος το 1938 ανακηρύχθηκε ως ο πρώτος Εθνικός Δρυμός της Ελλάδας, αποτελεί έναν φυσικό θησαυρό παγκόσμιας εμβέλειας.

Φιλοξενεί 1.983 taxa (πάνω από το 25% της ελληνικής χλωρίδας), 27 φυτικά είδη φύονται αποκλειστικά στον Όλυμπο και πουθενά αλλού στον κόσμο και αποτελεί καταφύγιο για σπάνια αρπακτικά πτηνά, την καφέ αρκούδα, ερπετά, καθώς και τον μεγαλύτερο ελληνικό πληθυσμό αγριόγιδου.

Από τα ομηρικά έπη και τη Θεογονία του Ησιόδου μέχρι τη σύγχρονη παγκόσμια λογοτεχνία και τέχνη, ο Όλυμπος υπήρξε το κεντρικό σημείο αναφοράς της ελληνικής μυθολογίας, αναφέρει η UNESCO.

Παράλληλα, ο αρχαιολογικός χώρος του Δίου στους πρόποδες του βουνού συνιστά τη σημαντικότερη υλική έκφραση της λατρείας των Ολύμπιων Θεών, συμπληρώνοντας το πολιτιστικό τοπίο.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους»

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του έκανε λόγο για μια «εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους», υπογραμμίζοντας ότι από σήμερα ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η απόφαση αυτή φέρνει ξανά την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος , παράλληλα με τη διεθνή συζήτηση για τα ομηρικά έπη, ενώ παράλληλα αποτελεί εφαλτήριο ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή.

Επιπλέον, εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, υπενθυμίζοντας ότι η νέα αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί στις ανάλογες πρόσφατες επιτυχίες για την ένταξη των Ζαγοροχωρίων και των Μινωικών Ανακτόρων της Κρήτης στον κατάλογο της UNESCO.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

«Από σήμερα ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα! Η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς είναι μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους. Όχι μόνο γιατί φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, παράλληλα μάλιστα με τη διεθνή συζήτηση γύρω από τα ομηρικά έπη. Αλλά και γιατί αποδεικνύει τη θέληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση. Ενώ, ταυτόχρονα, γίνεται ευκαιρία ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή γύρω από αυτόν τον μοναδικό βιότοπο. Αξίζουν συγχαρητήρια στα υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος που εργάστηκαν αθόρυβα και πέτυχαν αυτή τη διάκριση. Μια διάκριση που έρχεται ύστερα από τις ανάλογες επιτυχίες για τα Ζαγόρια και τα Μινωικά Ανάκτορα της Κρήτης».

Οι Δηλώσεις Υπουργών

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε:

«Η εγγραφή του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση της Ελλάδας στην προστασία, ανάδειξη και βιώσιμη διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής της κληρονομιάς, σύμφωνα με τις αρχές της Σύμβασης Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Ταυτόχρονα, ενισχύει τη διεθνή προβολή ενός τόπου ο οποίος αποτελεί διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, της φύσης και της οικουμενικής κληρονομιάς, αναδεικνύοντας την κοινή ευθύνη της διεθνούς κοινότητας για τη διαφύλαξή του, προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Η εγγραφή συμπυκνώνει, με μοναδικό τρόπο, την αδιάρρηκτη ενότητα της πολιτιστικής και της φυσικής μας κληρονομιάς.

Ο Όλυμπος είναι το βουνό που, μέσα από τα ομηρικά έπη και την αρχαία ελληνική γραμματεία, ταξίδεψε την ελληνική μυθολογία και τον ελληνικό πολιτισμό σε ολόκληρο τον κόσμο. Παραμένει το αιώνιο σύμβολο της κατοικίας των Ολυμπίων Θεών, και ενός πολυδιάστατου και “δραματικού” τοπίου, εμπνέοντας δέος και σεβασμό και συνεχίζοντας να τροφοδοτεί τη σκέψη, την τέχνη, τις επιστήμες και την παγκόσμια πολιτιστική δημιουργία. Οι χαρακτηρισμοί του Ολύμπου στα έργα του Ομήρου -«πολύπτυχος», για τις πολυάριθμες κορυφές του, «μακρός», που δεσπόζει επιβλητικά στον ορίζοντα, «νιφόεις» χιονοσκεπής, «πολυδειράς» για τις πολλές χαράδρες του- αποτέλεσαν την αφετηρία αυτής της διαχρονικής έμπνευσης. Η εικόνα του Ολύμπου, όπως αποτυπώθηκε από την ποιητική ιδιοφυΐα του Ομήρου, πριν από σχεδόν τρεις χιλιετίες, παραμένει αναλλοίωτη μέχρι σήμερα, προκαλώντας το ίδιο συναίσθημα θαυμασμού και σεβασμού στον σύγχρονο επισκέπτη.

Θερμές ευχαριστίες προς τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO Γιώργο Κουμουτσάκο, για τη σταθερή και ουσιαστική υποστήριξή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, προς τα στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του ΟΦΥΠΕΚΑ, καθώς και της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πιερίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Η επιστημονική κατάρτιση, η αφοσίωση και η άριστη συνεργασία τους οδήγησαν στην επίτευξη του κοινού στόχου της εγγραφής, μιας πολυσήμαντης επιτυχίας που μας κάνει όλους περήφανους».

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπογράμμισε:

«Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας αποτελεί ζωντανό και αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας, της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Η προστασία και η ανάδειξή του βρίσκονται στον πυρήνα της κυβερνητικής μας πολιτικής. Ο Όλυμπος ανακηρύχθηκε πρώτος Εθνικός Δρυμός της Ελλάδας το 1938, αποτελεί καταφύγιο για σπάνια αρπακτικά, ενώ φιλοξενεί το 28% των φυτικών ομάδων -πάνω από 1900 είδη και μάλιστα 27 εξ αυτών που φύονται μόνο στον Όλυμπο και πουθενά αλλού στον κόσμο- και σημαντικούς πληθυσμούς πανίδας. Από τον Όλυμπο, ένα παγκόσμιο σύμβολο που συνδέει τον αρχαίο μύθο του υψηλότερου βουνού της Ελλάδας, ως κατοικίας των θεών, με το περιβαλλοντικό μέλλον της πατρίδας μας, μέχρι τα Απάτητα Βουνά και τα νέα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και υλοποιούμε, αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας αποτελεί σταθερή εθνική προτεραιότητα.

Με την ίδρυση και την ενίσχυση του ΟΦΥΠΕΚΑ θέσαμε τις βάσεις για μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών της χώρας. Μέσα από τη συστηματική συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργείου Πολιτισμού και του ΟΦΥΠΕΚΑ, καταρτίστηκε ο πλήρης φάκελος της υποψηφιότητας του Ολύμπου για την ένταξή του στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO, ολοκληρώνοντας με επιτυχία μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει το 2014.Περνάμε τώρα από τη διεθνή αναγνώριση στα συγκεκριμένα έργα. Το αμέσως επόμενο διάστημα υλοποιούμε στον Όλυμπο παρεμβάσεις ύψους άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την αειφόρο ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια στην Δρα Διονύσια Χατζηλάκου, διευθύντρια του ΟΦΥΠΕΚΑ που ηγήθηκε της όλης προσπάθειας, καθώς και σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη εθνική επιτυχία.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με την οποία συνεργαστήκαμε για ακόμη μία φορά εποικοδομητικά προς όφελος της Πατρίδας μας. Και μία ξεχωριστή μνεία για την υποστήριξη στον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργο Κουμουτσάκο. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια, ώστε να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε τη μοναδική φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές».

Ο φάκελος της υποψηφιότητας, η προσπάθεια για τον οποίο είχε ξεκινήσει το 2014, συντάχθηκε από τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ, αναδεικνύοντας τη σημασία της διατομεακής συνεργασίας για την επίτευξη μεγάλων εθνικών στόχων.