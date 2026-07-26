Ο Ορφέας Αυγουστίδης και η σύζυγός του, Γεωργία Κρασσά διανύουν μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους, αφού σε λίγες εβδομάδες θα κρατήσουν στην αγκαλιά τους το δεύτερο παιδί τους.

Η ευχάριστη είδηση της δεύτερης εγκυμοσύνης έγινε γνωστή πριν από λίγες ημέρες, όταν το ζευγάρι πραγματοποίησε κοινή εμφάνιση στην πρεμιέρα της ταινίας «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν στην Ελλάδα, με τη Γεωργία Κρασσά να εμφανίζεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, επιβεβαιώνοντας με τον πιο όμορφο τρόπο ότι η οικογένειά τους μεγαλώνει.

Όμως, αυτή τη φορά ήρθε και η αποκάλυψη για το φύλο του μωρού. Η μητέρα του ηθοποιού, Μαρία Τζομπανάκη, μιλώντας σε γνωστή εφημερίδα, αποκάλυψε ότι ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά περιμένουν κοριτσάκι, το οποίο αναμένεται να γεννηθεί μέσα στον Αύγουστο.

«Βρίσκομαι στη Ροδιά, στο σπίτι που διατηρούν οι γονείς της νύφης μου και ξεκουράζομαι αυτό το διάστημα με τον εγγονό μου και την εγγονή μου που βρίσκεται στην κοιλίτσα της μητέρας της. Περιμένουμε με χαρά τη γέννηση της εγγονής μου, που θα γίνει μέσα στον Αύγουστο», ανέφερε χαρακτηριστικά η αγαπημένη ηθοποιός.

govastiletto.gr – Ορφέας Αυγουστίδης: Δεύτερη φορά πατέρας!