Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, στις 26 Σεπτεμβρίου, έχει ξεκινήσει και σταδιακά γίνονται γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το εντυπωσιακό show που ετοιμάζει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Eurovisionfun, τις χορογραφίες της συναυλίας έχει αναλάβει ο Fredrik Rydman, ένας από τους πιο γνωστούς χορογράφους και σκηνοθέτες της Σουηδίας, με σημαντική παρουσία στη Eurovision.

Η επιλογή του φαίνεται πως δεν ήταν τυχαία, καθώς η Άννα Βίσση είχε εντυπωσιαστεί από τη δουλειά του στη φετινή Eurovision και συγκεκριμένα από την εμφάνιση της Dara με το «Bangaranga».

Στη συνεργασία αυτή φέρεται να έπαιξε ρόλο και ο επιχειρηματίας Ηλίας Κοκοτός.

Στόχος της Άννας Βίσση και της ομάδας της είναι να παρουσιάσουν στο ΟΑΚΑ ένα μεγάλο οπτικοακουστικό show, με τη μουσική, τις χορογραφίες, την εικόνα και τη σκηνοθεσία να συνδυάζονται σε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

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Η τεράστια ζήτηση για τα εισιτήρια

Το ενδιαφέρον για τη συναυλία είχε φανεί από την πρώτη στιγμή. Λίγα λεπτά πριν ανοίξει η προπώληση, περίπου 70.000 άνθρωποι βρίσκονταν στην ηλεκτρονική ουρά για ένα εισιτήριο.

Τελικά, μέσα σε μόλις 22,5 ώρες, τα εισιτήρια έγιναν sold out, επιβεβαιώνοντας την τεράστια απήχηση που έχει η Άννα Βίσση στο κοινό.

Μάλιστα, είχε γίνει γνωστό ότι εξεταζόταν η διάθεση περίπου 20.000 επιπλέον εισιτηρίων, ώστε η χωρητικότητα του ΟΑΚΑ να φτάσει στα επιτρεπόμενα όρια ασφαλείας. Παράλληλα, είχε υπάρξει και η σκέψη για μια δεύτερη συναυλία.

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