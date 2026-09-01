Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν τα βίντεο από την πρόσφατη συναυλία του Γιάννη Πάριου στην Κύπρο, με μερίδα των χρηστών στα social media να σχολιάζει αρνητικά την ηλικία και τη σκηνική του παρουσία. Απέναντι σε αυτό το κύμα επικρίσεων, πολλοί εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού χώρου έσπευσαν να υπερασπιστούν τον σπουδαίο τραγουδιστή. Ανάμεσά τους και ο Στέλιος Ρόκκος, ο οποίος με μια οργισμένη ανάρτηση στο Facebook εξέφρασε ανοιχτά τη συμπαράστασή του στον συνάδελφό του.

Το βίντεο από την εμφάνισή του που προκάλεσε αντιδράσεις

Ανάμεσα στα σχόλια υπήρξαν αρκετοί που υποστήριξαν πως ο Γιάννης Πάριος θα έπρεπε πλέον να αποσυρθεί από τις ζωντανές εμφανίσεις, θεωρώντας ότι η φωνή του δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες με το παρελθόν. Κάποιοι, μάλιστα, έφεραν ως παράδειγμα τη Χάρις Αλεξίου και τη δική της απόφαση να σταματήσει το ζωντανό τραγούδι, όταν αντιλήφθηκε τις αλλαγές στη φωνή της.

Η ανάρτηση του Στέλιου Ρόκκου

«Ο Πάριος είναι ένα υπερωκεάνιο. Kαι βαρκάκι όταν γίνεται δεν παύει να είναι υπερωκεάνιο. Πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν την τέχνη με τον αθλητισμό ή το τσίρκο. Θέλουν επιδόσεις. Θέλουν τον τραγουδιστή να καταπίνει σπαθιά ή να κάνει τριπλά φωνητικά άξελ. Να κρατάει μια νότα σαν να κάνει ελεύθερη κατάδυση. Τότε μόνο ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Στην κορύφωση. Δεν καταλαβαίνουν πώς η Μεγάλη Παρασκευή είναι η μεγαλύτερη μέρα της Εβδομάδας. Ο ψίθυρος δεν τους λέει τίποτα. Δεν τον ακούν καν καθώς χασκογελάνε τρώγοντας ξηροκάρπι ενώ παλεύουν να βρουν το ζουμ στο κινητό. Πλήρωσαν για αίμα και δεν τους αρέσει να τους πιάνουν κοροΐδο. Ο Πάριος είναι στην ωραιότερη στιγμή του. Αν τον ακούσεις τώρα θα μάθεις. Φαίνεται από το γεγονός πως δεν κοιτάζει τον κόσμο. Κοιτάζει “αλλού”. Τι κοιτάζει δεν ξέρω, Ό,τι κι αν είναι πάντως το κοιτάζει ίσος προς ίσον. Κατάματα. Δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Ακόμα και μ΄ ένα σπασμένο κουπί φτάνει στον γιαλό της αλήθειας. Και δένει» έγραψε ο Στέλιος Ρόκκος, περνώντας ένα ηχηρό μήνυμα.

Μέσα στο 2026, ο Γιάννης Πάριος συνέχισε να γεμίζει εμβληματικούς χώρους, ολοκληρώνοντας μια σειρά από sold out εμφανίσεις στο Θέατρο Παλλάς της Αθήνας τον Μάρτιο, ενώ έχει προγραμματίσει μεγάλες καλοκαιρινές και φθινοπωρινές συναυλίες, όπως αυτή στο Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη.

govastiletto.gr– «Ποιοι τολμούν να κρίνουν έναν μύθο;» – Η Στέλλα Γεωργιάδου απαντά στα σχόλια για τη φωνή του Γιάννη Πάριου