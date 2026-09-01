Η είδηση έσκασε σαν βόμβα στους κοσμικούς κύκλους, αν και όσοι γνωρίζουν καλά την Κλέλια Ανδριολάτου ήξεραν ότι η φετινή χρονιά έφερε μεγάλες αλλαγές στη ζωή της.

Η λαμπερή πρωταγωνίστρια και ο γοητευτικός Κερκυραίος επιχειρηματίας, Μπάμπης Τσαούσογλου, δεν είναι πια μαζί. Μετά από τέσσερα χρόνια κοινής πορείας, το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους, κρατώντας την ίδια χαμηλών τόνων στάση που χαρακτήρισε ολόκληρη τη σχέση τους.

Ένας αθόρυβος, αλλά δυνατός έρωτας

Οι δυο τους υπήρξαν ένα από τα πιο ταιριαστά και «αόρατα» για τα φώτα της δημοσιότητας ζευγάρια της ελληνικής σόουμπιζ. Παρά τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα της Κλέλιας, ειδικά μετά την παγκόσμια επιτυχία της στη σειρά «Maestro», κατάφεραν να προστατεύσουν τον έρωτά τους από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Ο Μπάμπης Τσαούσογλου, με καταγωγή από την Κέρκυρα και έντονη δραστηριότητα στο χώρο των επιχειρήσεων, αποτελούσε το απάνεμο λιμάνι της. Οι κοινές τους εμφανίσεις ήταν μετρημένες στα δάχτυλα, ενώ απέφευγαν συστηματικά τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που θα μπορούσαν να προδώσουν την προσωπική τους ευτυχία.

Άνθρωποι από το περιβάλλον τους κάνουν λόγο για ένα βαθύ και ώριμο έρωτα, ο οποίος όμως έφτασε στο τέλος του με απόλυτο σεβασμό και από τις δύο πλευρές.

Η επιβεβαίωση και η τελευταία κοινή εμφάνιση στο Θέατρο Άνεσις

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που εξασφαλίσαμε από πολύ στενό φιλικό πρόσωπο της ηθοποιού, το οποίο επικοινώνησε απευθείας μαζί μας για να επιβεβαιώσει την είδηση, η αντίστροφη μέτρηση για το ζευγάρι είχε ξεκινήσει ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού.

Η τελευταία φορά που οι δυο τους εθεάθησαν μαζί δημόσια ήταν το βράδυ της 3ης Ιουνίου 2026, όταν βρέθηκαν στο Θέατρο Άνεσις για να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση «Bacon».

Άνθρωποι που ήταν παρόντες εκείνο το βράδυ ανέφεραν ότι, παρά την ευγενική και διακριτική τους στάση, η ατμόσφαιρα ανάμεσά τους πρόδιδε μια γλυκιά μελαγχολία. Ήταν μια έξοδος που, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, έμελλε να γράψει τον αθόρυβο επίλογο μιας τετραετούς κοινής διαδρομής.

Το μοναχικό καλοκαίρι της ηθοποιού

Τα πρώτα σημάδια της αλλαγής έγιναν ορατά αμέσως μετά, κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. Η Κλέλια Ανδριολάτου, που συνήθως μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τις εξορμήσεις της, πέρασε το φετινό καλοκαίρι σε ένα τελείως διαφορετικό, πιο εσωτερικό τέμπο.

Μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media, την είδαμε να επιλέγει τη γαλήνη της φύσης, κάνοντας εναλλακτικές διακοπές και ελεύθερο κάμπινγκ στον Αχέροντα, να απολαμβάνει τον ήλιο στους Παξούς και να χαλαρώνει σε ήρεμες παραλίες στο Πήλιο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Klelia Andriolatou (@klelia_andriolatou)

Περιτριγυρισμένη αποκλειστικά από την οικογένειά της και καλούς φίλους, η απουσία του επιχειρηματία από το πλευρό της ήταν πλέον εμφανής. Η ίδια φάνηκε να αναζητά την αποφόρτιση και την εσωτερική ανασυγκρότηση, γεμίζοντας τις μπαταρίες της για την απαιτητική σεζόν που ξεκινά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Klelia Andriolatou (@klelia_andriolatou)

Νέα σελίδα, ίδια λάμψη

Ο χωρισμός έγινε σε κλίμα πολιτισμένο, χωρίς εντάσεις και ακρότητες. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και των δύο, σε συνδυασμό με τη φυσική φθορά του χρόνου, οδήγησαν στην κοινή απόφαση να ολοκληρώσουν αυτόν τον κύκλο.

Η Κλέλια Ανδριολάτου στρέφει πλέον όλη της την προσοχή στα επόμενα καλλιτεχνικά της βήματα και στο θέατρο. Με το αφοπλιστικό της χαμόγελο και το πηγαίο ταλέντο της, είναι έτοιμη να γυρίσει σελίδα, αποδεικνύοντας ότι κάθε τέλος σηματοδοτεί μια νέα, συναρπαστική αρχή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Klelia Andriolatou (@klelia_andriolatou)

govastiletto.gr – Κλέλια Ανδριολάτου: Ποζάρει τόπλες στις διακοπές της στο Πήλιο και «ρίχνει» το Instagram