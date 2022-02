Billie Eilish: Διέκοψε συναυλία για να βοηθήσει μια θαυμάστρια που δεν μπορούσε να αναπνεύσει

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει εδώ και λίγες ώρες ένα βίντεο από τη συναυλία της Billie Eilish στην Ατλάντα, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Happier Than Ever, The World Tour».

Το βίντεο δείχνει τη στιγμή που η τραγουδίστρια διακόπτει απότομα τη συναυλία της όταν παρατήρησε μια από τις θαυμάστριές της, στο κοινό, να δυσκολεύεται να αναπνεύσει.

