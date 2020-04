Ellen Degeneres: Δωρίζει 1 εκατομμύριο δολάρια μέσα από τη συμμετοχή της στο Leonardo DiCaprio‘s All In Challenge

H Ellen Degeneres είναι λάτρις των social media και φροντίζει να επικοινωνεί καθημερινά με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Ωστόσο η γνωστή παρουσιάστρια θέλησε να συμβάλει κι εκείνη στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης υγείας, δωρίζοντας ένα εκατομμύριο δολάρια μέσα από τη συμμετοχή της στο Leonardo DiCaprio‘s All In Challenge.

Η σημαντική δωρεά της παρουσιάστριας έχει σκοπό την ενίσχυση φαγητού σε διάφορους οργανισμούς στην Αμερική που τάσσονται κατά της εξάπλωσης του ιού και οι οποίοι αυτό το διάστημα έχουν ανάγκη περισσότερο από ποτέ την οικονομική ενίσχυση.

Το All In Challenge ενώνει καλλιτέχνες, διάσημους, αθλητές προκειμένου να προχωρούν σε αξιοσημείωτες δωρεές σε όσους οργανισμούς έχουν αυτή την εποχή ανάγκη για κάλυψη βασικών αναγκών, όπως είναι η τροφή. Το 100% των ποσών θα διατεθεί στο America's Food Fund, που ενισχύει το World Central Kitchen με το No Kid Hungry και το Meals on Wheels.

