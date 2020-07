Η εξομολόγηση της Άσπας Τσίνα: «Ο καρκίνος με βοήθησε...»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλοκαίρι #Not» ήταν το πρωί της Δευτέρας η Άσπα Τσίνα, οπού μίλησε για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, το οποίο την ανάγκασε να αποχωρήσει από το Just the 2 of us, αφού ο γιατρός της συνέστησε ξεκούραση.

«Ο καρκίνος με βοήθησε. Μου άνοιξε μια μεγάλη πόρτα μέσα μου και μου έδειξε ότι δεν χρειάζεται να φοβάσαι και να σκας για τίποτα. Απλά να σκέφτεσαι ότι μέσα απ’ ό,τι περνάς μαθαίνεις και εξελίσσεσαι. Άμα το κατανοήσεις αυτό, όλα γίνονται», είπε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

