Jennifer Lopez: Η πρώτη έξοδος μετά την viral εμφάνιση με τον Ben Affleck στα Grammys

Η Jennifer Lopez έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τον σάλο που προκάλεσαν τα στιγμιότυπα με εκείνη και τον Ben Affleck στα βραβεία Grammy.

Πιο συγκεκριμένα η Λατίνα σταρ εθεάθη την Τρίτη στους δρόμους του Los Angeles. Μάλιστα η τραγουδίστρια και ηθοποιός επέλεξε ένα athleisure στυλ. Πιο συγκεκριμένα, διάλεξε ένα σετ με oversized πλεκτό πουλόβερ και ένα κολάν με μήνυμα, όλα σε φωτεινούς μπλε τόνους. Στο πλάι του κολάν μάλιστα γράφει Nothing can stop me δηλαδή «κανένας δεν μπορεί να με σταματήσει».

Περισσότερα στο govastileto.gr