Joaquin Phoenix: Το χρονικό της σχέσης του Mr. Joker με τη Rooney Mara

Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Μπορεί πολλά να είναι γνωστά για την καριέρα του Mr. Joker, Joaquin Phoenix, καθώς και της ηθοποιού Rooney Mara, όσον αφορά όμως στην προσωπική τους ζωή τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Τόσο ο 44χρονος Joaquin Phoenix όσο και η 34χρονη Rooney Mara κρατούν τη σχέση τους όσο μπορούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς είναι άνθρωποι χαμηλών τόνων.

Οι δυο τους γνωρίζονται τα τελευταία έξι χρόνια, οπότε συναντήθηκαν για πρώτη φορά στην αμερικανική αισθηματική ταινία επιστημονικής φαντασίας «Her» του Spike Jonze, το 2013.

Οι φήμες ωστόσο για τη σχέση του Phoenix και της Mara δεν κυκλοφόρησαν νωρίτερα από το 2017, σύμφωνα με τη σελίδα Six.

Το 2017, ο Phoenix και η Mara πρωταγωνίστησαν στο βιβλικό δράμα «Mary Magdalene», το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2019. Η Mara έπαιξε τη Magdalene, ενώ ο Phoenix ανέλαβε τον ρόλο του Ιησού.

Οι δυο τους ερωτεύτηκαν ενώ ήταν στα γυρίσματα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν εκείνη την εποχή. Κατά τη διάρκεια όμως εκείνης της περιόδου, δεν μιλούσαν δημοσίως ο ένας για τον άλλο στον Τύπο. Από τότε έχουν απαθανατιστεί μαζί λίγες φορές, κάποιες σε εμφανίσεις σε φεστιβάλ ταινιών και κάποιες άλλες σε κόκκινα χαλιά.

Κι ερχόμαστε στο σήμερα, όπου οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν τον Ιούλιο του 2019.

Πάμε να δούμε παρακάτω το χρονοδιάγραμμα της σχέσης τους: από την πρώτη τους γνωριμία μέχρι την πρόσφατη εμφάνισή τους στην πρεμιέρα του «Joker».

2013: Όταν πρωτογνωρίστηκαν

Ο Phoenix και η Rooney έπαιξαν μαζί στην ταινία «Her», στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Phoenix.

Ιανουάριος 2017: Ξεκίνησαν οι φήμες ότι βγαίνουν μαζί

Μάιος 2017: Η πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση σε event

Συγκεκριμένα, οι Phoenix και Mara εμφανίστηκαν μαζί στο 70ό Φεστιβάλ Βενετίας, στις 28 Μαΐου. Στο φεστιβάλ ο Phoenix κέρδισε το βραβείο του καλύτερου ηθοποιού για την ταινία «You Were Never Really Here.»

Σεπτέμβριος 2017: Ο Phoenix αποκάλυψε ότι ζουν μαζί

Αποκάλυψε ότι είναι ζευγάρι σε συνέντευξή του στο περιοδικό «New York Times Style Magazine».

Μάιος 2019: Κυκλοφόρησαν οι φήμες περί αρραβώνα

Ιούλιος 2019: Οι δυο τους τελικά αρραβωνιάζονται

Στις 22 Ιουλίου βγήκε η είδηση του αρραβώνα τους ύστερα από τρία χρόνια σχέση.

Σεπτέμβριος 2019: Μαζί στην πρεμιέρα του Joker στο Χόλιγουντ

Οκτώβριος 2019: Ο Phoenix αποκάλυψε ότι πίστευε πως η Mara στην αρχή τον μισούσε

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο ηθοποιός στο «Vanity Fair» αποκάλυψε ότι όταν γνωρίστηκαν στην ταινία «Her», πίστευε ότι η Rooney τον μισούσε. Στη συνέχεια παραδέχτηκε πως η Mara ήταν το μοναδικό κορίτσι για το οποίο έψαξε να μάθει πληροφορίες στο διαδίκτυο.

Πηγή: govastileto.gr