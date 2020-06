Ο Κώστας Καραφώτης, ο οποίος αυτή την περίοδο είναι coach στο Just the 2 Of Us, παραχώρησε συνέντευξη στο Down Town Ιουνίου και μίλησε πρώτη φορά για τη σχέση του, Εύη Σαλταφερίδου, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από την συμμετοχή της στον δεύτερο κύκλο του Survivor.

