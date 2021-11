Μαρίνα Πατούλη: Βόλτα στη Γλυφάδα με stylish παντελόνι του οίκου Fendi με ασπρόμαυρο μοτίβο

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους τηλεθεατές του «Just the Two of Us» το Σάββατο το βράδυ. Το νέο ζευγάρι που συμμετείχε στο show ήταν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαρίνα Πατούλη, οι οποίοι τραγούδησαν το κομμάτι «Λεβέντη μου και αλήτη μου», που είχαν πει μαζί η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ.

Η Μαρίνα Πατούλη φορώντας ένα κατακόκκινο φόρεμα στο τηλεοπτικό πλατό δήλωσε: «Η ζωή προχωράει, όταν κλείνει ένας κύκλος ανοίγουν νέοι και πρέπει να το μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα σε όλες τις γυναίκες.

