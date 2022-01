Nίκος Κοκλώνης: Η απάντησή του στην Ελένη Δήμου για το «J2US»

Η Ελένη Δήμου βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες στην εκπομπή «Στούντιο 4» όπου και δήλωσε ότι δεν περίμενε ότι θα δεχθεί την πρόταση για να συμμετέχει στο Just the two of us και ότι τελικά το έκανε αποκλειστικά για οικονομικούς λόγους.

«Ήταν και για μένα έκπληξη ότι πήγα στο J2US. Το έκανα για ευνόητους λόγους, οικονομικούς και μόνο. Δεν πήγα ούτε για να φτιάξω τη δημοφιλία μου, ούτε για να ξεκινήσω καριέρα» είπε στην εκπομπή η Ελένη Δήμου, που εξέφρασε και το παράπονο της, λέγοντας: «Απλά, όταν είμαστε σε μια εκπομπή κι έρχονται εσένα τρεις και σε βάφουν κι εμένα έρχεται ένας και με βάφει, βλέπεις τη διαφορά. Έρχονται και σε ντύνουν και έχεις τα καλύτερα κι εσύ δεν τα έχεις αυτά, βλέπεις τη διαφορά. Και λες εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, μέσα είμαι, δεν τρέχει τίποτα, γιατί εγώ την έκανα την καριέρα μου».

