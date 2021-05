Σοκάρει ο πρίγκιπας Harry: «Η Meghan μου είχε πει με ποιον τρόπο θα τέλειωνε τη ζωή της»

Σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση στην νέα σειρά ντοκιμαντέρ του AppleTV+ με τίτλο «The Me You Can't See», την οποία συνδημιούργησε μαζί με την Oprah Winfrey, ο 36χρονος πρίγκιπας Harry μίλησε για το μονοπάτι που τον οδήγησε στην αναζήτηση ψυχολογικής βοήθειας.

Μιλώντας για τα προσωπικά του βιώματα, ο δούκας του Sussex είπε πως ακόμα και ο ήχος της φωτογραφικής μηχανής κάνει το αίμα του να βράζει: «Με θυμώνει και με γυρίζει στο τι συνέβη με τη μητέρα μου και τι βίωσα σαν παιδί».

«Πίστευα ότι η οικογένειά μου θα βοηθούσε αλλά σε κάθε απλή ερώτηση, προειδοποίηση, απαίτηση, ή ό,τι άλλο υπήρχε η απόλυτη ησυχία ή η πλήρης παραμέληση. Περάσαμε τέσσερα χρόνια που προσπαθούσαμε να το κάνουμε να λειτουργήσει. Αλλά η Meghan υπέφερε», πρόσθεσε.

