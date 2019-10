Σπάνια δημόσια εμφάνιση του Φίλιππου Πλιάτσικα με την 14χρονη κόρη του!

Ο Φίλιππος Πλιάτσικας, πριν από λίγες ημέρες πραγματοποίησε μία σπάνια δημόσια εμφάνιση με την κόρη του, Κωνσταντίνα.

Μπαμπάς και κόρη έδωσαν το παρών στην επίσημη προβολή της ταινίας Never Look Away που φιλοξενήθηκε στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Οι δυο τους έδειχναν αρκετά ευδιάθετοι και δεν δίστασαν να ποζάρουν στον φωτογραφικό φακό του govastileto.gr

Η νεαρή Κωνσταντίνα δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάθε μορφή τέχνης και κυρίως για τον κινηματογράφο, ειδικά όταν πρόκειται για μία υπερπαραγωγή όπως αυτή που παρακολούθησε με τον πατέρα της στο Ίδρυμα Κακογιάννη.

Πηγή: govastileto.gr