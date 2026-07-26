Για τη Χριστίνα Κοντοβά η χθεσινή ημέρα ήταν ξεχωριστή, αφού η κόρη της, Ada, είχε τα γενέθλιά της και έκλεισε τα 8 της χρόνια.

Η γνωστή σχεδιάστρια μόδας, που βρίσκεται στην Κέρκυρα για τις καλοκαιρινές της διακοπές μαζί με τη Σίσσυ Χρηστίδου, διοργάνωσε ένα όμορφο πάρτι γενεθλίων για τη μικρή της πριγκίπισσα, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα πρόσωπα και φίλους.

Μέσα από φωτογραφίες που ανέβασε στα social media, η Χριστίνα Κοντοβά έδωσε στους διαδικτυακούς φίλους της μια γεύση από τη γιορτή. Το σκηνικό ήταν άκρως καλοκαιρινό, με πολύχρωμα μπαλόνια, εντυπωσιακή τούρτα και χαρούμενη διάθεση, ενώ η μικρή Ada δεν σταμάτησε να χαμογελά έχοντας δίπλα της τους φίλους της.

Η Χριστίνα Κοντοβά έχει μιλήσει πολλές φορές για το πόσο έχει αλλάξει η ζωή της από τη στιγμή που η Ada μπήκε σε αυτή, με τη σχέση τους να είναι ιδιαίτερα δυνατή και συγκινητική. Δεν είναι λίγες οι φορές που μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά τους, δείχνοντας πως η κόρη της αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christina Kontova (@ckontova)

govastiletto.gr – Χριστίνα Κοντοβά: Η εξομολόγηση για την υιοθεσία της κόρης της – «Δεν μου είχε βγει κάποιο συναίσθημα…»