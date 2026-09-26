Claudia Schiffer: Ποζάρει με μπικίνι στα 56 της και δείχνει την εντυπωσιακή σιλουέτα της!

Η Claudia Schiffer απολαμβάνει το καλοκαίρι της στη Μεσόγειο και εντυπωσιάζει με την εμφάνισή της, αποδεικνύοντας ότι η διαχρονική γοητεία δεν έχει ηλικία.

Σε μια από τις φωτογραφίες που ανέβασε, ποζάρει με ένα κόκκινο και λευκό ριγέ μπικίνι με ροδακινί λεπτομέρειες, μπροστά σε ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα.

Τα χαρακτηριστικά ξανθά μαλλιά της είναι χαλαρά, με φυσικούς κυματισμούς, ενώ τα γυαλιά ηλίου, το διακριτικό κολιέ και το χρυσό βραχιόλι ολοκληρώνουν την εμφάνισή της.

«Ένα ατελείωτο καλοκαίρι», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, η οποία περιλάμβανε μια σειρά από φωτογραφίες από την απόδρασή της. Ανάμεσά τους ξεχώρισε και ένα ιδιαίτερα κομψό look με λευκό φόρεμα διακοσμημένο με κόκκινα πουά.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια με τους θαυμαστές της να την χαρακτηρίζουν μεταξύ άλλων «Dreamgirl» και «την πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)

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