Στη νομική οδό αποφάσισε να κινηθεί η Δώρα Χρυσικού, μετά τη διακίνηση στο διαδίκτυο μιας ψεύτικης εικόνας που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και την εμφάνιζε χωρίς μαλλιά.

Η ηθοποιός, μία ημέρα μετά την πρώτη δημόσια τοποθέτησή της για το περιστατικό, επανήλθε με επίσημη ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας για ακόμη μία φορά πως οι πληροφορίες που τη θέλουν να αντιμετωπίζει εκ νέου πρόβλημα υγείας, είναι απολύτως αναληθείς.

Η Δώρα Χρυσικού έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τη μάχη της με τον καρκίνο, ωστόσο όπως διευκρινίζει, δεν νοσεί ξανά και δεν υποβάλλεται σε νέα θεραπεία.

Η ανακοίνωση της Δώρας Χρυσικού

Με ανάρτησή της, η ηθοποιός εξήγησε τι ακριβώς έχει συμβεί και έκανε γνωστό ότι έχει ήδη αναθέσει την υπόθεση στη δικηγόρο της.

«Τις τελευταίες ημέρες διακινούνται στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απολύτως ψευδείς δημοσιεύσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας μου, σύμφωνα με τις οποίες δήθεν νοσώ εκ νέου και υποβάλλομαι σε νέα θεραπεία.

Οι συγκεκριμένες αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μάλιστα, συνοδεύονται από κατασκευασμένες ή ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες μου, οι οποίες χρησιμοποιούνται με τρόπο που δημιουργεί σκοπίμως την εντύπωση ότι πρόκειται για πρόσφατο και πραγματικό φωτογραφικό υλικό.

Στο παρελθόν επέλεξα συνειδητά να μιλήσω δημόσια για την περιπέτεια της υγείας μου, με την ελπίδα ότι η προσωπική μου εμπειρία θα μπορούσε να δώσει δύναμη και στήριξη σε άλλους ανθρώπους που νοσούν. Η επιλογή μου αυτή δεν αποτελεί και δεν θα μπορούσε να αποτελεί άδεια προς οποιονδήποτε να κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις για την υγεία μου ή να χρησιμοποιεί την εικόνα και το όνομά μου για τη δημιουργία παραπλανητικού περιεχομένου.

Η διασπορά αυτών των ψευδών πληροφοριών έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση όχι μόνο σε εμένα, αλλά και στην οικογένεια, στους φίλους και στους ανθρώπους του περιβάλλοντός μου, οι οποίοι αιφνιδιάστηκαν από δημοσιεύματα που παρουσιάζουν ως πραγματικό ένα ανύπαρκτο γεγονός.

Για τον λόγο αυτό έχω ήδη αναθέσει τον πλήρη νομικό χειρισμό της υπόθεσης στην πληρεξούσια δικηγόρο μου, προκειμένου να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία της προσωπικότητας, της εικόνας και των δικαιωμάτων μου.

Καλώ κάθε ιστοσελίδα, μέσο ενημέρωσης, σελίδα ή λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης που έχει αναπαράγει το συγκεκριμένο ψευδές περιεχόμενο να προβεί άμεσα στην αφαίρεσή του και να απέχει από οποιαδήποτε περαιτέρω δημοσίευση ή αναπαραγωγή του.

Από τούδε και στο εξής, κάθε δημιουργία, δημοσίευση ή αναπαραγωγή αντίστοιχου ψευδούς ή παραπλανητικού περιεχομένου θα αντιμετωπίζεται με την άσκηση κάθε νόμιμου αστικού και ποινικού μέσου κατά παντός υπευθύνου».

«Προς το παρόν είμαι καλά»

Η Δώρα Χρυσικού είχε αναφερθεί στο ίδιο περιστατικό και στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», αποκαλύπτοντας πως η ψεύτικη εικόνα και οι σχετικές πληροφορίες είχαν προκαλέσει ανησυχία ακόμη και σε φίλους της που βρίσκονται στο εξωτερικό.

Όπως είχε εξηγήσει, άνθρωποι από το περιβάλλον της επικοινωνούσαν μαζί της προκειμένου να διαπιστώσουν αν πράγματι υπάρχει κάποιο νέο ζήτημα με την υγεία της.

«Πραγματικά δεν ξέρω από πού να το πιάσω και να το αφήσω. Ως ένας άνθρωπος που έχω περάσει καρκίνο, έχω υπάρξει πολύ ειλικρινής και πολύ διαυγής σε όλη τη διαδικασία αυτή. Έχω κλείσει πενταετία. Προς το παρόν είμαι καλά», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Με τη νέα της ανακοίνωση, η ηθοποιός θέλησε να ξεκαθαρίσει οριστικά την κατάσταση, ενώ παράλληλα κατέστησε σαφές ότι από εδώ και στο εξής θα ακολουθήσει τη νομική οδό απέναντι σε όσους δημιουργούν ή αναπαράγουν ψευδές και παραπλανητικό περιεχόμενο που αφορά την ίδια.

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