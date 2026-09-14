Το φωτογραφικό άλμπουμ της παρουσιάστριας περιλάμβανε πολύ προσωπικές και γλυκές στιγμές. Η Δούκισσα Νομικού ανέβασε μια τρυφερή φωτογραφία που δείχνει τα μικρά ποδαράκια των νεογέννητων δίδυμων παιδιών που απέκτησε πρόσφατα ο Νικήτας Νομικός με τη σύζυγό του, Άννα Πρέλεβιτς, γεμίζοντας χαρά ολόκληρη την οικογένεια.

Τις φωτογραφίες συνόδευσε ένα βαθιά συναισθηματικό κείμενο, με τη Δούκισσα Νομικού να μοιράζεται τις σκέψεις της για τα πράγματα που έχουν πραγματική αξία στη ζωή, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Κοιτάζοντας αυτές τις εικόνες, καταλαβαίνω τι μετράει τελικά. Οι άνθρωποι μας, τα γέλια μας, οι δρόμοι που διασχίζουμε μαζί και εκείνες οι μικρές, αθόρυβες στιγμές που μας θυμίζουν τι έχει πραγματικά σημασία. Μια σκέψη για σήμερα. Και για κάθε μέρα: να ζούμε λίγο πιο αργά, να αγαπάμε λίγο πιο δυνατά και να κρατάμε σφιχτά τα πρόσωπα που μας φωτίζουν».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Doukissa Nomikou Theodoridi (@dutchesss_)

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