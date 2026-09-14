Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Η Δούκισσα Νομικού προχώρησε σε μια ιδιαίτερα εξομολογητική, και συναισθηματικά φορτισμένη, ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, μοιράζοντας με τους ακολούθους της εικόνες από την καθημερινότητά της που αποπνέουν ζεστασιά και οικογενειακή ευτυχία.
Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν η ζεστή αγκαλιά με τον πολυαγαπημένο αδελφό της, Νικήτα Νομικό, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά τον ισχυρό δεσμό που τους συνδέει.