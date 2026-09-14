Η Μαριάννα Λάτση βρέθηκε, το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για να πει το «τελευταίο αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η γνωστή επιχειρηματίας διατηρούσε στενή φιλία με τον αγαπημένο τραγουδιστή, ενώ έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, φανερά συγκινημένη.

«Θα ζει πάντα μέσα στην καρδιά μας. Να είναι πάντα κοντά μας. Για μας θα ζει όσο ζούμε εμείς. Ήταν πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο.

Θα είναι πάντα εδώ μέσα από τα τραγούδια του. Τον λατρεύουμε. Θα μας βλέπει από εκεί…», δήλωσε η Μαριάννα Λάτση.

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govastiletto.gr – Κηδεία Μαρινέλλας: Συντετριμμένη η Μαριάννα Λάτση στην Μητρόπολη Αθηνών