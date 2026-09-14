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Η Ελένη Μενεγάκη έκανε, το μεσημέρι της Δευτέρας 14/9, μια ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η παρουσιάστρια χρησιμοποιεί σπάνια το προφίλ της στα social media για τέτοιου είδους posts, γεγονός που δείχνει την εκτίμησή της για τον αγαπημένο τραγουδιστή.

Η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε μια κοινή τους φωτογραφία από το παρελθόν, ενώ στη λεζάντα έγραψε:

«Κάποιοι άνθρωποι αφήνουν μέσα μας κάτι που δεν φεύγει μαζί τους. Καλό ταξίδι Γιώργο μου, θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη».

Δείτε την ανάρτησή της:

govastiletto.gr – Ελένη Μενεγάκη: Για ψώνια με την 11χρονη κόρη της, Μαρίνα Παντζοπούλου