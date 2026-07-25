Η Ναταλία Δραγούμη επέλεξε φέτος ένα διαφορετικό καλοκαιρινό προορισμό, μακριά από τις κοσμοπολίτικες παραλίες και τα πολυσύχναστα νησιά. Η αγαπημένη ηθοποιός ταξίδεψε στο μυθικό Όλυμπο, αναζητώντας στιγμές χαλάρωσης μέσα στη φύση, με τις βουτιές στα κρυστάλλινα νερά του ποταμού να κλέβουν την παράσταση.

Η Ναταλία Δραγούμη μοιράστηκε, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, φωτογραφίες και βίντεο από την εξόρμησή της, ποζάροντας με μαγιό μπροστά σε ένα καταπράσινο τοπίο, ενώ δεν δίστασε να βουτήξει στα παγωμένα νερά των καταρρακτών, απολαμβάνοντας τη δροσιά της φύσης.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορούσα να φανταστώ πόσο αναζωογονητικό είναι το νερό του καταρράκτη!!», εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Η ηθοποιός απέδειξε ότι το ελληνικό καλοκαίρι δεν είναι συνώνυμο μόνο της θάλασσας, αλλά και των ορεινών προορισμών που προσφέρουν μοναδικές εικόνες και στιγμές απόλυτης επαφής με τη φύση. Ο Όλυμπος, με τα καταπράσινα μονοπάτια, τους καταρράκτες και τα παγωμένα νερά του, αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για τις φετινές, εναλλακτικές διακοπές της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Natalia Dragoumi (@nataliadragoumi)

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